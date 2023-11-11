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研究：串流平台節目亞裔主角占僅6% 多數角色偏向白人

編譯俞仲慈／綜合11日電
研究指出，當前串流平台節目中亞裔擔綱主角僅占6%，圖中是少數由亞裔擔綱的新劇「猜謎女士」。(美聯社)
研究指出，當前串流平台節目中亞裔擔綱主角僅占6%，圖中是少數由亞裔擔綱的新劇「猜謎女士」。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述最新研究報告指出，當前串流平台節目中亞裔擔綱主角僅占6%，而且絕大多數角色「偏向白人」，同時42%角色膚色較淺，而且多數女性角色的男友都是白人。

根據上周公布的研究報告「亞裔代表平衡法：顯著卻不突出」(A Balancing Act for Asian Representation: More Visible But Not Yet Specific)發現，儘管和過去相比，亞裔角色代表性已有長足進步，但角色往往強調「偏向白人」。

加州大學(USC)諾曼李爾中心(Norman Lear Center)和非營利亞裔權益組織Gold House研究人員，挑選2022年串流平台前百大節目，針對亞裔角色進行分析後發現，不但42%亞裔角色膚色偏淺、68%甚至從未和其他亞裔角色有互動，而且亞裔女性角色逾半數的戀愛對象是白人。

Gold House娛樂暨媒體副總裁蒂芬妮·趙(Tiffany Chao)向NBC記者坦承：「我們發現到其中多數角色，通常只和白人角色有互動，而且若非襯托白人主角，就是為襯托相關劇情而存在。」

Gold House研究人員為了呼應研究結果，近期內將採用類似媒體性別評比的貝克德爾測驗(Bechdel test)，以分析亞裔角色代表性，稱之為「黃金故事測試」(Gold Story Test)，涵蓋三大重點：是否有亞裔角色、亞裔角色是否和其他多元文化角色有互動，亞裔角色是否有和白人角色關係以外的情節發展。

蒂芬妮·趙表示：「我們認為此種測驗可激發更多對話，創造更多值得肯定且反映事實的亞裔形象。」並強調測驗並非為了確定電影或節目合格(pass)或不及格(fail)，而是為了推動提升媒體亞裔角色的新契機。

蒂芬妮·趙強調：「這並非最終的辦法，事實上，這只是一種便捷工具，方便大家針對此議題激發出更多思考和關注。」

亞裔 加州大學 南加

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