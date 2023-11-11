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馬斯克：如果殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員

編譯周辰陽／即時報導
社群媒體平台「X」所有人、特斯拉電動車與SpaceX執行長、科技億萬富豪馬斯克。資料照片。路透
社群媒體平台「X」所有人、特斯拉電動車與SpaceX執行長、科技億萬富豪馬斯克。資料照片。路透

自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日對以色列發動跨境攻擊以來，以國對加薩走廊發動的戰爭就引發了辯論和交流。科技億萬富豪馬斯克近日也加入，分享了他對以哈衝突的看法。

商業內幕11日報導，在俄羅斯裔電腦科學家、Podcaster兼作家佛瑞德曼（Lex Fridman）上線的新一集Podcast中，馬斯克稱解決以巴衝突「沒有簡單的答案」，但他確實對以色列有一些建議。

馬斯克表示，加薩持續發生的暴力行為將留下更多恨以色列的人，「你每殺掉一個哈瑪斯成員，又會造就出多少個？如果你造就的超過殺掉的，那就沒有成功」。他也指出，「如果你在加薩殺掉某個人的孩子，至少就培養出一些哈瑪斯成員，他們會就為了殺掉以色列人而死」。

馬斯克表示，如果衝突的目標是要帶來和平，以色列應該捫心自問，「正在創造更多、還是更少的恐怖分子？」

根據報導，馬斯克告訴佛瑞德曼，哈瑪斯試圖在跨境攻擊挑起以色列的「過度反應」，這樣民眾隨後就會抗議以方的舉動。哈瑪斯「顯然沒期待取得軍事勝利」，而是希望「犯下他們能犯下的最嚴重暴行，如此激起了以色列可能的最激進反應，接著利用這種激進反應集結全世界的穆斯林，支持加薩與巴勒斯坦的理想，而他們已經成功做到了」。

馬斯克建議以色列應該做一些「違背直覺」的事情，試著用「引人注目的善行」來「阻撓」哈瑪斯。他認為，「以色列找到哈瑪斯成員，要嘛殺了他們，要嘛把他們關起來，這都適當。必須要做點事情，否則他們就會接踵而至」，但也應該注重在衝突期間做出「毫不含糊」的善行，例如應該確保加薩有食物、水與醫療用品。

馬斯克指出，重點在於以方的行為要毫不含糊，以至於哈瑪斯沒辦法宣稱為「詭計」。正如他所說，以色列應該用不容否認的善意回應，因為「以眼還眼只會讓每個人盲目」。

以色列 哈瑪斯 馬斯克

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