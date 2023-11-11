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學生團體反以活動屢含威脅言論 哥倫比亞大學停權

中央社華盛頓10日綜合外電報導
哥倫比亞大學校園。（路透）
哥倫比亞大學校園。（路透）

哥倫比亞大學今天表示，校內2個學生團體針對以色列哈瑪斯戰爭而發起的抗議活動「包括威脅性言論和恐嚇」，因此整個秋季學期將遭到停權。

法新社報導，哥倫比亞大學校園安全特別委員會主席羅斯柏格（Gerald Rosberg）表示，「學生挺巴勒斯坦正義」（Students for Justice in Palestine）和「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）兩個團體整個秋季學期的活動將予停權。

羅斯柏格在聲明中表示：「這兩個團體多次違反校方有關舉行校園活動的政策，且不顧警告，9日下午舉行一場未經授權的活動，活動中並包括威脅性言論和恐嚇，於是（校方）做出這項決定。」

羅斯柏格還說，只有當這兩個團體表明願意遵守校園規定，停權才會解除。

羅斯柏格表示，在現在這種「緊張時期」，停權「既確保校園安全，又保證大學核心活動能不受干擾地進行」。美國相關抗議活動已變得暴力，其中一些活動有大學生參與。

根據美國媒體報導，數百名哥倫比亞大學學生昨天翹課參加上述兩個團體發起的抗議活動，呼籲華府促成以色列停止攻擊受到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）。

哈瑪斯10月7日越境攻擊以色列，造成約1200人死亡；而據加薩衛生部表示，以色列為了摧毀哈瑪斯所採取的軍事行動，已造成1萬1000多名巴勒斯坦人死亡。

一些媒體報導指出，昨天參加抗議活動的學生要求學校將以色列對加薩的襲擊稱為「種族滅絕」，並要求哥倫比亞大學抵制以色列機構及從中撤資。

美國年輕人在這場中東衝突議題上選邊站。一些以色列大學和美國共和黨人在內的團體指責許多美國校園成為反猶太主義的溫床。

在哈佛大學（Harvard University）、史丹佛大學（Stanford University）和紐約大學（New York University），出現學生、教授和校方人員間的激烈爭執，並在社群媒體引發大量辯論，還有人被指控涉及反猶太主義或伊斯蘭恐懼症，言論自由也受到威脅。

以色列 哈瑪斯 哥倫比亞大學

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