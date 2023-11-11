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好萊塢演員結束罷工 工會主席：取得空前協議

中央社洛杉磯10日專電
好萊塢演員工工會主席、知名女演員法蘭德瑞雪發表演說，自豪團結了「世界上最大的娛樂產業工會」。（歐新社）
好萊塢演員工工會主席、知名女演員法蘭德瑞雪發表演說，自豪團結了「世界上最大的娛樂產業工會」。（歐新社）

好萊塢演員工會今天舉行理事會。工會主席、知名女演員法蘭德瑞雪發表演說，自豪團結了「世界上最大的娛樂產業工會」，在這場近4個月罷工取得空前進展。

1990年代演出影集「天才保母」（The Nanny）走紅的法蘭德瑞雪（Fran Drescher）是現任美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）主席，工會成員16萬人，8日宣布結束118天的罷工行動。

演員工會今天在洛杉磯總部透過視訊會議舉行全國理事會，會中投票以86%比14%通過8日與電影公司達成的臨時協議。這份協議近日將送交全體會員表決，用線上或郵寄方式投票。理事會建議會員投贊成票。

法蘭德瑞雪與首席談判代表克萊布崔－艾爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）在會後出席記者會。

克萊布崔－艾爾蘭向媒體公開協議內容，法蘭德瑞雪回顧近4個月來領導罷工、與資方「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）談判的心路歷程。

法蘭德瑞雪說：「我們手中握著是一份破紀錄的合約，談判過程中一次又一次開創新局。我要感謝AMPTP認識到這是一場歷史性的重要談判，瞭解這一刻的重要性。我很自豪地說，我們為這個世界上最大的娛樂產業工會開啟了這段旅程，以強而有力的方式完成了它。」

演員工會表示，這項與電影公司達成的3年協議，為工會成員爭取到總價值10億美元的福利與調薪，包括提高薪資水準、增設串流平台獎金、設立人工智慧（AI）使用配套等。

在這份協議當中，出現了前所未見的人工智慧條款，規定電影公司使用AI時，須保障演員的權益並給予補償，意即電影公司使用AI必須得到演員的知情同意，且無論已故或在世都要提供酬勞。

基層演員在罷工期間，經常提到通貨膨脹下生活困難。這份協議為工會成員爭取到今年7%加薪，明年7月再加薪4%，也就是在一年之內加薪幅度達11.28%，到了2025年還有另外一波的3.5%加薪。工會說，這樣的加薪幅度已經打破業界慣例。

串流平台時代，資方掌握訂閱收入又把影片觀看數視為商業機密，引發演員反彈，認為影視產業的商業模式發生巨大變化，酬勞分配與公開透明的程度卻沒有跟進。

這份協議下，Netflix等串流平台將透過每年4000萬美元的基金，支付演員串流平台獎金。過去影視作品在傳統媒體上播放，演員可以領到分紅；現在作品放上串流平台後，這筆基金再支付演員額外的觀看獎金。

法蘭德瑞雪在演講過程中，展現女性領導者的耐心與智慧，強調「當權者不會自動讓步，除非我們提出要求」。

她笑說自己是「穿著浴袍領導工會」。她回顧這段時間與電影公司談判，承受巨大壓力，感謝談判團隊的支持，允許她與工會幹部線上開會的時候，可以穿著浴袍，身邊有家裡的愛犬陪伴。

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