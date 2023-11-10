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駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響

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中國工商銀紐約公司遭駭 俄國勒贖軟體斷網「從未見過」

記者張聲肇/即時報導
中國工商銀行北京總部。(路透)
中國工商銀行北京總部。(路透)

中國工商銀行所屬的紐約金融服務公司8日遭駭客攻擊，勒贖軟體迫使該公司切部分斷網路連線，導致公債交易暫時受阻，不過當天的美國國庫券交易還是交割完畢，翌日結算的代理商短期交易也結算完畢。

華爾街日報說，儘管美中關係處於政治緊張與經濟競爭狀態，中國工商銀金融服務公司（ICBC Financial Services）遭駭事件凸顯兩國的金融連結，仍甚緊密。中國金融機構總共持有8000多億美元美國國債，中國最大銀行工商銀在美債市常仍甚活躍。

中國工商銀金融服務公司的金融業務與電郵系統獨立運作，北京總行、其他分行，包括紐約分行，都未受影響。

中國工商銀金融服務公司是固定收入清算公司（ Fixed Income Clearing Corporation）政府債券組的成員，是美國國債市場運作的一份子。知名的高盛、摩根大通，和較小的代理商之間的仲介商，也是該組成員，成員之間的政府債券交易，都由固定收入清算公司結算。

透過固定收入清算公司結算，可以降低某一仲介/代理商違約引發連鎖反應的風險。不過，近年來，清算公司的重要性逐漸降低，因為國庫券市場裡面，非銀行體系的交易商越來越多。中國工商銀是中國唯一參與美債市場運作的銀行。

8日的駭客攻擊事件，就在美國財長葉倫和中國副總理何立峰在舊金山會面前一天發生，而這兩人的會談，可視為兩國最高領導人下周在舊金山高峰會的暖身動作。

網路安全公司Truesec創辦人莫瑞（Marcus Murray）說，駭客運用的惡意軟體是俄國駭客集團「鎖住位元」（LockBit）研發出來的，攻擊行動可能從該集團某一客戶的電腦發起。

他說，「界線已被打破。過去我們從未見過大銀行遭遇種事。駭客即使攻擊銀行，也未曾用勒贖軟體攻擊。」

勒贖軟體可以癱瘓一個公司或機構的所有電腦或整個網路系統，除非支付「贖金」，否決無解，而贖金通常用加密貨幣支付，因為加密貨幣政府調查人員比較難以追蹤。

駭客 舊金山 債券

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