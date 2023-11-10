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20年前出軌又出櫃 新州前州長重返政壇選市長

編譯周芳苑／即時報導
新澤西州前州長麥格利維宣布參選澤西市市長。(美聯社)
新澤西州前州長麥格利維宣布參選澤西市市長。(美聯社)

全美首位公開出櫃的州長，新澤西州前州長麥格利維(Jim McGreevey)9日在澤西市一家小餐館正式宣布參選2025年澤西市(Jersey City)市長，為離開20年後重返政壇跨出重要一步；他以「第二次機會」(Second Chance)為主題發布宣傳影片。餐館也掛上美國國旗、貼上「吉姆·麥格利維當選市長」的標語。

麥格利維的參選記者會吸引約100人，包括支持者、政治人物、更生人計畫(reentry program)工作人員和餐館顧客。

小餐館El Sabor Del Cafe老闆奧蒂斯(Candido Ortiz)曾因販毒服刑26年，現在是新州非營利組織New Jersey Reentry創辦人兼董事長，該機構專為更生人提供幫助，並協助弱勢人士重新融入社會。

餐館牆上掛著麥格利維以及前總統歐巴馬的照片；奧蒂斯因為歐巴馬的特赦法案，刑期由49年減少近20年。

奧蒂斯說，他如今成就都是因為麥格利維；並說自己擁有第二次機會，麥格利維也該得到第二次機會。

麥格利維原本平步青雲的政治生涯，在2004年突然終止，當時他因涉及一起性騷擾官司，以致同性戀身分以及與一名男子的婚外情曝光，而黯然辭職。他曾擔任過伍德布里奇(Woodbridge)鎮長、州議員，於2002年就任新州第52任州長。

澤西市現任市長佛洛普(Steve Fulop)2013年任命麥格利維出任該市「更生人就業和訓練計畫」執行總監，但因經費支出不符預算項目於2019年遭市議會解雇。

66歲的麥格利維說，當選後將致力控制財產稅、改善負擔能力與生活品質、修復911系統、解決停車塞車問題、打造更好的學校和更乾淨的城市。

哈德遜郡第2區委員奧戴(Bill O'Dea)預定18日宣布參選，成為麥格利維的競選對手。

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