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拜登登記參加民主黨南卡州初選 非裔鐵票區第1場考驗

記者張聲肇/即時報導
賀錦麗10日代替拜登總統向南卡州民主黨分部遞交登記參加民主黨初選文件。(美聯社)
賀錦麗10日代替拜登總統向南卡州民主黨分部遞交登記參加民主黨初選文件。(美聯社)

副總統賀錦麗10日造訪南卡民主黨分部，代替拜登總統遞交登記參加民主黨初選文件，訂於2月3日接受民主黨非裔鐵票區的第一場考驗。

挑戰拜登的明尼蘇達州國會議員菲利浦斯（ Dean Phillips）和人生大師瑪麗安‧威廉遜，實力都不足以震撼拜登，但選民投票率的高低可以看出2020年以來首次接受選票考驗的拜登，在民主黨鐵票區是否人氣仍旺。拜登2020年選舉時，在南卡敗給川普，沒拿到該州9張選舉人票。

民主黨全國委員會委員佛勒（Carol Fowler）說，「雖然我們知道這場初選拜登一定會贏，我們還是要讓出來投票的人數多些，顯示選民對總統的熱情與支持仍高。」

拜登刻意不讓新罕布夏和愛阿華兩州比南卡早辦初選，迫使他的競爭對手非得在南卡多下工夫不可。前兩個白人選民居多的州，2020年初選時都不給他面子，讓其他候選人贏得最高選票。

賀錦麗說，此時此刻她代表總統來到南卡登記初選，就是要大家明白「全國首場初選」的歷史意義。

新罕布夏州政府不准民主黨延後初選日期，照樣1月就舉行，拜登拒絕參加。菲利浦斯和威廉遜都會參加，但即使拿到該州全部代表人票，仍難獲得提名。

現任總統競選連任佔了一點便宜，不必花太多時間和經費打初選仗，反而可把初選當作大選的預演，把精力集中起來，爭取大選的選票。

南卡州1976年支持卡特迄今，歷屆總統選舉，從來都沒讓民主黨總統候選人贏過共和黨對手，拜登也不敢指望明年會贏，但競選團隊仍將盡力爭取勝選，手段就是多布放資源，盡量催出非裔選票。在內華達和密西根這兩個搖擺州，也同樣會趁初選造勢的機會，多投放選戰資源。

CNN10月31日公布的民調顯示，拜登在南卡的支持率只有33%，低於全國平均40%，不過該州非裔登記選民有63%支持他，民主黨登記選民更多達78%支持他，他要擔心的是四年前力挺他的跨足裔聯盟幾乎瓦解。

拜登 民主黨 南卡

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