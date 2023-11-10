再出手阻投資 議員提案要求私募基金揭露中國投資

繼白宮8月祭出投資禁令後，國會議員再提案，要求私募基金定期披露在中國的投資。路透

繼拜登 總統8月對中國祭出投資 禁令後，國會再出手阻止投資中國。美國兩名參議員 提出一項兩黨法案，要求私募基金定期披露在中國和其他受關注國家的投資金額。外媒指出，華府一直擔心有關資金及技術會協助中國實現軍事現代化，因此一直試圖打擊美國對華投資。

路透報導，這項法案由民主黨參議員凱西（Bob Casey）和共和黨參議員史考特（Rick Scott）提出。法案將要求私募股權公司每年向美國證券交易委員會（SEC），公布他們在中國、伊朗、俄羅斯和北韓投資的資產，以及披露有關私人證券銷售的資訊。

凱西透過聲明表示，在2018至2022年間，美國私人投資公司已向中國注資超過800億美元，部分是透過退休金計畫。他強調，美國人民應該知道他們的儲蓄投資到哪裡，以及如何被投資。

史考特則說，美國的對手例如中國，受益於完全缺乏透明度，是時候停止向這些「令人擔憂的」國家投入美元資金。

據報導，中國駐美使館發言人並未立即回應置評請求。另外，凱西也共同發起另一項法案，要求政府通報對中國某些敏感技術領域的投資。

此前8月，總統拜登簽署行政命令，限制美國的私募股權、風險投資公司以及合資企業投資中國的人工智慧、量子計算和半導體3大敏感科技領域。白宮當時表示，這項舉措旨在維護國安利益，而非經濟因素。路透報導指出，這項法案目前尚未正式施行。