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支持中資設電動車電池廠 密州小鎮5官員遭罷免

中央社密西根州格林鎮9日綜合外電報導
國軒密西根州電池工廠藍圖。（取材自密西根經濟發展公司）
國軒密西根州電池工廠藍圖。（取材自密西根經濟發展公司）

密西根州格林鎮鎮民反對中國國軒高科公司於當地設立電動車電池工廠的計畫，他們透過罷免投票罷黜了鎮委員會5位民選官員。

美聯社報導，密西根州格林鎮（Green Township）無黨派傾向的鎮民發起這項罷免投票，7日拉下鎮長等5位官員。

發起罷免投票的布羅克（Lori Brock）向「底特律新聞報」（The Detroit News）表示：「罷免行動凸顯出本鎮不想要這項計畫，這僅是再度傳達我們的心聲。」

格林鎮委員會去年12月以7票全票通過支持中國的國軒高科公司到梅科斯塔郡（Mecosta County）格林鎮設廠。這項投資額超過20億元的計畫可以創造數以千計工作機會。其餘兩名官員已在罷免投票之前請辭。

密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）在內的州政府官員也支持這項計畫，並已批准數百萬美元財務獎勵。

反對人士則指出，設廠計畫恐對大急流城（Grand Rapids）北方約95公里的這個鄉村地區造成環境影響，而且也有國家安全疑慮。

密西根州的共和黨籍前聯邦眾議員胡克斯特拉（Pete Hoekstra）表示，中國公司為中國政府服務。

遭到罷免的鎮長柴普曼（Jim Chapman）曾用「一輩子難得一次的機會」來形容這項設廠計畫；但被罷黜後，柴普曼表示「這就是民主」。

罷免 投票 密西根州

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