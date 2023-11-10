全國房地產商協會又挨聯合訴訟 遭控觸犯反托拉斯法

全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)再度挨告。（美聯社）

全國房地產 商協會(National Association of Realtors，NAR)再度挨告，南卡羅來納州 賣房屋主本周稍早向聯邦法院提出聯合訴訟，指控全國房地產商協會及凱勒威廉姆斯房地產經濟公司(Keller Williams Realty)刻意為南卡羅來納州房價灌水，觸犯「反托拉斯法」(antitrust laws)。

全國房地產商協會與數家大型房地產經紀公司遭控串通哄抬房屋銷售佣金，導致消費者開銷增加，密蘇里州 西區聯邦區域法院上周裁定賠償18億元。凱勒威廉姆斯房地產經濟公司在此案當中同列被告。全國房地產商協會表示將提出上訴。

南卡羅來納州賣房屋主6日向聯邦法院對全國房地產商協會及凱勒威廉姆斯房地產經濟公司提出聯合訴訟。這些屋主曾經在2019年11月以來，透過凱勒威廉姆斯以及全國房地產商協會「多重上市系統」(Multiple Listing Services，MLS)服務平台刊登售屋訊息。

訴狀指出，根據全國房地產商協會對凱勒威廉姆斯訂定規則，當地房地產市場出現反競爭的限縮手段，嚴格要求房仲佣金不得議價，賣房民眾必須付佣金給買方仲介；各種規定讓房屋買賣佣金架購完全缺乏透明化，買賣雙方都無從得知，買方仲介佣金是何人付錢的真相則被掩蓋。

南卡羅來納州賣房屋主請求法院讓訴訟交由陪審團審理，並索取未公布金額的賠償。屋主也請求法院對全國房地產商協會下達禁止令，勒令停止充滿反競爭手段的房屋買賣契約。