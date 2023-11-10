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茂宜島湖泊神秘變粉色 遊客慕名前往拍照

世界新聞網何卓賢／即時報導
夏威夷茂宜島湖泊Kealia Pond近日神秘變成粉紅色，引不少遊客慕名前來一探究竟。（美聯社）
夏威夷茂宜島湖泊Kealia Pond近日神秘變成粉紅色，引不少遊客慕名前來一探究竟。（美聯社）

位於夏威夷茂宜島的一個湖泊Kealia Pond近日神秘變成粉紅色，引不少遊客慕名前來一探究竟。國會山莊報報導，這可能是由湖中藻類導致的。

報導引述太平洋鯨魚基金會(The Pacific Whale Foundation)解釋稱，Kealia Pond曾經與海洋相連，但是最近幾年已成為單獨的湖泊，且西茂宜島的乾旱加重了其於海洋的分離。湖水不斷蒸發，留下許多鹽漬；不再流動的湖水，也導致湖中的藻類和細菌急劇生長，特別是具有抵抗鹽水能力的藻類。這些藻類含有β-胡蘿蔔素色素(beta carotene pigment)，於是造就了湖水的粉色。

太平洋鯨魚基金會提醒，這並非人為變色，湖水也沒有毒，所以民眾不必驚慌。Kealia Pond也是不少魚類和鳥類的棲息地，目前也沒有收到動物因為湖水變色而受到影響或者死亡的報告。

該基金會的發言人斯塔克(Stephanie Stack)表示，「不推薦民眾過去嘗試喝湖水，但我很肯定只是嘗起來非常鹹。」

美國魚類暨野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)表示，夏威夷衛生局已經採集了湖水樣本，並且寄送到夏威夷大學進行進一步檢測

夏威夷 茂宜島 檢測

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