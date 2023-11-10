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參謀首長聯席會議主席的布朗：希望恢復美中軍事對話

記者顏伶如／即時報導
布朗說，恢復中美間的溝通對於避免誤解極為重要。（路透）
布朗說，恢復中美間的溝通對於避免誤解極為重要。（路透）

參謀首長聯席會議主席的布朗(Charles Q. Brown Jr.)10日在日本東京對媒體表示，已經致函中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，表達美方希望與北京恢復美中軍事對話的立場。布朗說，恢復溝通對於避免誤解極為重要。

紐約時報10日報導，布朗是拜登總統的最高軍事幕僚，布朗在信中表示，美國抱持開放態度，期盼重啟去年在前任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣之後暫停的美中軍事對話。

布朗對媒體表示，美中身為兩大世界軍事強國，拜登政府一直將恢復與北京之間的軍事對話視為目標。布朗表示，在寫給劉振立的信中寫道「我希望能夠做到」。

至於中方反應，布朗則說：「且讓我們觀察結果如何。」他指出：「我充滿期待。」

美中雙方10日同步宣布，拜登與中國國家主習近平15日將於舊金山會面。紐約時報報導，美方官員希望拜習會上兩國元首能夠正式宣布恢復軍事對話。

布朗對媒體表示，重新開放溝通對於避免誤解非常重要，有助於化解危機。他對記者說：「對話當中能確保沒有誤判的出現，對我而言，這點非常重要。」

彭博新聞(Bloomberg)報導，布朗在東京同時對媒體表示，習近平未必想透過動武奪取台灣，而是「會嘗試用其他方法達到目的」。

布朗表示，美國要對中國武裝部隊任何潛在行動發揮強而有力的嚇阻；布朗呼籲各界關注習近平為對台灣加強施壓而可能採取的行動，包括軍事、外交或經濟層面。

拜登 習近平 北京

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