美外交官私下警告拜登政府 阿拉伯世界反美情緒日增

總統拜登。(美聯社)

根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的一份外交電報，拜登 （Joe Biden）政府收到美國駐阿拉伯世界外交官的嚴正警告，稱其大力聲援以色列 在加薩 走廊具破壞性和致命的軍事行動「正在讓我們失去一個世代阿拉伯民眾的支持」。

CNN報導，這份電報強調，美國面臨阿拉伯世界日益增長的憤怒情緒在美國官員間引起深切擔憂，這種憤怒情緒是在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發起攻擊行動不久後爆發；在此之前，哈瑪斯10月7日突襲以色列，造成超過1400名以色列人死亡。

來自美國駐阿曼王國大使館的電報引述與「一批值得信任、頭腦清醒的聯絡人」的對話自承：「我們在訊息戰上輸得一塌糊塗。」

這份電報警告，美國對以色列可能構成戰爭罪行動的堅定支持，將被視為實質和道德上的罪責。

這封電報由美國在阿曼首都馬斯開特（Muscat）的第2高官撰寫，從大使館發送給白宮國家安全會議（NSC）、中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）。

雖然這僅是一封來自地區大使館的電報，但它為席捲中東、日益增長的反美情緒這項警訊提供了私下的概述。

CNN取得的另一份外交電報由美國駐開羅大使館發出，向華府當局傳達一份埃及國營報紙的評論，評論稱「拜登總統對巴勒斯坦人的殘忍和漠視超越了歷屆美國總統」。

由於加薩走廊受到破壞和該地區嚴重的人道主義危機，美國總統拜登對以色列的支持使他面臨來自國內外愈來愈大的壓力。

儘管拜登政府拒絕全面停火的呼籲，美國官員正在加強對加薩走廊的援助和推動人道停火，以使更多援助進入該地區，並讓平民能逃離戰火。