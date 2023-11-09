我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重

蘋果共同創辦人沃茲尼克在墨西哥「輕微中風」已出院返美

中央社／墨西哥市9日即時報導
蘋果共同創辦人沃茲尼克。（美聯社）
蘋果共同創辦人沃茲尼克。（美聯社）

蘋果公司共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）在墨西哥因「輕微」中風入院治療，他9日告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）他已離開醫院，正在返回美國途中。

綜合法新社和路透報導，73歲的沃茲尼克原定8日在墨西哥市的世界商業論壇（World Business Forum）演說，但因感到身體不適送醫治療。

沃茲尼克告訴美國廣播公司新聞網，他當時感到頭暈目眩，並發現自己無法行走。

根據報導，他透過簡訊指出，磁振造影（MRI）掃描顯示，他患有「輕微但實際的中風」症狀。

沃茲尼克團隊目前未就他的狀況提供立即說明。

美國廣播公司新聞網報導，沃茲尼克因身體不適未如計畫在活動中演說。報導引述沃茲尼克說法表示，他離開醫院後正在返美途中。

這位工程天才別名Woz，與賈伯斯（Steve Jobs）於1976年共同創辦蘋果公司（Apple）。賈伯斯於2011年過世。

沃茲尼克發明首台蘋果電腦，於1980年代早期離開蘋果公司。

根據世界商業論壇官網，沃茲尼克原定將在墨西哥談論他與賈伯斯的共事經歷，以及人工智慧（AI）和加密貨幣帶來的科技風險。

墨西哥 中風 人工智慧

上一則

康寧同意把雷射事業賣給中企 面臨美中德3國監管審查

延伸閱讀

雇工以移民優先涉歧視 「蘋果」2500萬元與政府和解

雇工以移民優先涉歧視 「蘋果」2500萬元與政府和解
蘋果槓歐盟 在歐洲最高法院吃癟 恐補稅140億元

蘋果槓歐盟 在歐洲最高法院吃癟 恐補稅140億元
蘋果

蘋果
一個蘋果的故事

一個蘋果的故事

熱門新聞

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

2023-11-06 14:37
日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

2023-11-05 00:59
TikTok一位用戶聲稱他發現一招能破解酒店保險箱密碼。(截取自TikTok@Leo Lenier)

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

2023-11-03 13:53
查克柏格在IG上貼出他剛動完膝蓋韌帶手術的照片。 （取材自IG）

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

2023-11-04 07:18
示意圖。（Getty Images）

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

2023-11-03 17:39
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所