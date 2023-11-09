康寧同意把雷射事業賣給中企 面臨美中德3國監管審查

康寧同意將以多達1500萬歐元的價碼，把旗下的德國雷射技術業務賣給中國蘇州德龍激光公司。（路透）

iPhone玻璃基板供應商美商康寧（Corning）已同意，將以多達1500萬歐元（1600萬美元）的價碼，把旗下的德國 雷射技術業務賣給中國蘇州德龍激光公司。

根據呈交給證券交易所的文件，蘇州德龍激光公司8日已經與康寧國際簽約，收購「康寧雷射科技」（Corning Laser Technologies）。康寧周四已證實這筆交易。

雖然這筆交易的規模不大，卻會面臨日益刁難的監管環境。拜登 政府更加仔細檢視美企與中國的交易，尋求打壓美企把先進技術買給中國，以免流入中國軍方手中。

這筆康寧交易並不涉及先進半導體或晶片製造設備，但是德龍激光的客戶包括華為 公司。華為日益受到美國仔細檢視，美國是在川普執政期間以國安疑慮為由禁止美企與華為交易。

康寧在聲明中表示，這次的交易目的是「加以調整公司的事業組合」，同時說「這筆交易正在等待必要的核准，我們現在無法分享額外的細節」。該交易必須獲得中國、德國和美國三方核准，也必須經康寧的董事會與股東同意。

美國財政部的發言人說，美國外國直接投資委員會（Cfius）「致力於採取職權內所有必要行動來保障美國的國家安全」。

德國經濟和環境保護部表示，無法提供有關其審查流程的資訊，因為涉及敏感的企業秘密。