另組第三黨角逐白宮？民主黨參議員曼欽放棄連任

民主黨參議員曼欽（左一）近年與黨團漸行漸遠，但他決定不再爭取連任時，仍對民主黨投入震撼彈。圖為拜登總統（右二）在簽署氣候法案後將簽名筆送給曼欽。（美聯社）

民主黨 中間派要角、西維吉尼亞州 聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)由於經常不配合黨團，向來被視為關鍵搖擺票，9日宣布2024年不會競選連任；美聯社報導分析，共和黨在西維州明顯占優勢，曼欽不再連任等於共和黨極有機會在參院再添一席，民主黨的參院多數席次恐將不保，曼欽是否另組第三黨問鼎白宮也引起外界好奇。

76歲的曼欽在聲明中說，經過數月之久的長考與討論，決定不再尋求連任。他表示，相信自己為西維吉尼亞州的貢獻已經達成當初設定的目標。

他說，不再連任的決定是人生中做過最困難的抉擇之一，接下來要做的事則是走訪全國各地並宣揚理念，看看人民是否有興趣加入號召中產階級的運動，讓美國人民團結起來。

美聯社分析，曼欽從參議員退休的決定並不令人完全意外，但讓民主黨守住西維州參議員席次的勝算大減；曼欽卸任也象徵西維州一個政治時代的結束，數十年來投票傾向於民主黨的西維州後來由藍轉紅，成為對前總統川普效忠程度最高的幾州之一。過去幾年，曼欽是西維州唯一在全州選舉勝出的民主黨人。

曼欽懷抱更上一層樓的政治野心，早在政壇引發揣測。近幾個月裡，曼欽透露口風對於啟動2024年大選競選準備頗有興趣，可能以獨立候選人加入選戰，不過選票基本盤在哪裡，則是未知數。

某些人士力促曼欽與同樣將從參院退休的共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)搭擋，以第三黨候選人資格參加2024年總統大選，倡議人士9日向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)遞交成立籌備委員會的申請書。

民主黨目前在參院擁有51席，共和黨則有49席。民主黨如果要維持多數席次，有23席將面臨硬仗，其中3席屬於無黨籍，另外3席則是民主籍參議員，但來自2020年川普勝選的州。