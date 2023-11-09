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駐伊拉克美軍以哈戰爭後不斷遇襲 傳單日遇3場攻擊

中央社摩蘇爾9日綜合外電報導
近期，伊朗武裝的民兵對伊拉克境內的美軍基地發動多次次無人機和飛彈攻擊。圖為在伊拉克阿薩德空軍基地出現美國軍車。路透
近期，伊朗武裝的民兵對伊拉克境內的美軍基地發動多次次無人機和飛彈攻擊。圖為在伊拉克阿薩德空軍基地出現美國軍車。路透

一名美國軍官與維安消息人士說，伊拉克境內今天發生3起鎖定美軍的攻擊，但無人傷亡。這是以哈戰爭開始之後，美國資產遭遇最廣泛攻擊的一天。

路透報導，美國軍官與兩名維安消息人士說，今天上午，美國為首的盟軍車隊在伊拉克摩蘇爾水壩（Mosul Dam）附近，被人以土製炸彈鎖定，但無人受傷。這次巡邏任務由伊拉克反恐部隊陪同，一輛巡邏車受損。

美國軍官說，同樣在今天上午，一架無人機飛向巴格達（Baghdad）以西阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地的美軍與盟軍，但在抵達目標前就被擊落，沒有人員傷亡或設施受損。

維安消息人士表示，美國與國際部隊駐紮的阿比爾（Erbil）哈利爾（al-Harir）空軍基地也遭一架無人機鎖定，但抵達目標前就被擊落。伊拉克庫德斯坦自治區的反恐當局則發聲明說，鎖定哈利爾基地的無人機攻擊引發油料庫火災。

另有一名美國官員匿名表示，過去24小時，有4場攻擊鎖定伊拉克與敘利亞境內的美軍，3名美軍身受輕傷，但已回去執行勤務。

美國盟邦以色列10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）跨境攻擊後發動報復，毀滅性圍攻哈瑪斯治下的加薩走廊。自10月初起，美國與盟軍在伊拉克與敘利亞已遭遇至少40次攻擊。

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