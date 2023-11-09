納稅人可少繳一點…標準扣除額、稅收級距 提高5.4%

國稅局。（美聯社檔案照）

通膨高漲遲遲不退，國稅局 (IRS)調整稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)門檻、標準扣除額(standard deduction)，可讓納稅人感到欣慰的是，個人收入當中較多部分將以較低稅率計算。標準扣除額以及每個稅收級距門檻都提高5.4%，調整幅度是過去30年來第二高，僅次於去年調整的7.1%。

國稅局9日公布2024年聯邦個人所得稅稅收級距年度通膨調整，調整幅度比目前通膨率略高。北伊利諾大學(Northern Illinois University)會計教授楊格(Jim Young)說，某些美國人將因為這波改變而少繳一些稅。紐約市 註冊會計師(CPA)奧利維亞(Chris Oliva)形容：「就好像漲潮時所有船隻都跟著水漲船高。」

根據調整後的稅收級距門檻，適用於37%聯邦所得稅最高稅率的民眾，是夫妻合併年收入超過73萬1200元的納稅人，以及個人年收入超過60萬9350元的單身納稅人。

夫妻合併年收入48萬7450元以上稅率35%，夫妻合併年收入38萬3900元以上稅率32%，夫妻合併年收入10萬1050元以上稅率24%，夫妻合併年收入9萬4300元以上稅率22%，夫妻合併年收入2萬3200元以上稅率12%。

個人年收入24萬3725元以上稅率35%，個人年收入19萬1950元以上稅率32%，個人年收入10萬525元以上稅率24%，個人年收入4萬7150元以上稅率22%，個人年收入1萬1600元以上稅率12%。

並不是所有稅率都隨通膨而有調整。3.8%的淨投資收入稅在個人年收入達到20萬元、夫妻合併年收入達到25萬元時生效，並沒有隨著通膨調整。州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)的1萬元上限，資本虧損抵減上限3000元也都沒有隨通膨調整。

單身報稅 人的2024報稅年度的標準扣除額，將從今年的1萬3850元調整為1萬4600元。夫妻合併報稅標準扣除額除則從2萬7700元調整為2萬9200元。絕大多數納稅人採行標準扣除額將比列舉扣減(itemized deductions)來得划算，包括抵扣慈善捐款及醫療開銷。

資本利得稅(capital-gains tax)稅率隨通膨調整，在2024報稅年度裡，資本利得稅零稅率適用對象為單身納稅人應稅收入(taxable incomes)4萬7025元以下、夫妻合併報稅收入9萬4050元以下。

聯邦遺產稅免稅額將從目前的1292萬元，在2024報稅年度調高到1361萬元。全年贈予稅免稅額將從今年的1萬7000元，在2024年調整為1萬8000元。