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不滿被影射索賄 杭特拜登對購物網站前執行長告誹謗

記者顏伶如／即時報導
拜登總統次子杭特‧拜登(圖)被指向伊朗政府索賄，他向加州聯邦法院提告購物網站Overstock前任執行長布萊恩誹謗。(路透)
拜登總統次子杭特‧拜登(圖)被指向伊朗政府索賄，他向加州聯邦法院提告購物網站Overstock前任執行長布萊恩誹謗。(路透)

購物網站Overstock前任執行長布萊恩(Patrick Byrne)今年6月發表聲明，指稱拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)2021年時向伊朗政府索賄，杭特‧拜登8日向加州聯邦法院對布萊恩提告誹謗。國家廣播公司(NBC)報導，杭特‧拜登對布萊恩提告的同一天，共和黨籍眾議員對杭特‧拜登及拜登總統弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)同時發出傳票。

布萊恩是前總統川普的重要盟友，長期鼓吹選舉陰謀論。布萊恩今年6月指稱，杭特‧拜登2021年時向伊朗政府表示，有辦法說服父親為伊朗80億資金「解除凍結」，交換代價則是伊朗政府要提供報酬。

杭特‧拜登委任律師在訴狀中指出，布萊恩的說詞純屬空穴來風，充滿抹黑意圖，「如此行徑簡直無法無天」。

購物網站Overstock前任執行長布萊恩(Patrick Byrne)。(路透...
購物網站Overstock前任執行長布萊恩(Patrick Byrne)。(路透)

訴狀中指出，布萊恩今年10月8日在社群媒體X平台再度重覆不實說詞，貼文聲稱杭特‧拜登與伊朗政府存在著賄賂交易。布萊恩發表貼文的前一天，哈瑪斯組織(Hamas)組織突擊以色列，造成1400人死亡。

杭特‧拜登委任律師在訴狀中指出，布萊恩選在哈瑪斯攻擊以色列之後發文，目的在於影射杭特‧拜登有犯罪、貪腐行為，助長哈瑪斯組織的恐怖攻擊。

訴狀寫道，布萊恩知道自己所言毫無事實根據，卻照樣一再發布，「把謊言講給願意聆聽的對象，包括社群媒體上的數十萬追蹤粉絲」。

杭特‧拜登委任律師指出，10月26日正式發函布萊恩要求撤銷貼文，但布萊恩置之不理，對於不實言論沒有採取任何澄清行動。

投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)針對2020年大選選舉陰謀論而提告的誹謗訴訟中，布萊恩是被告之一。

杭特‧拜登 伊朗 哈瑪斯

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