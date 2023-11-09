美中大使互喊話 伯恩斯：美不放棄台海和平價值觀

美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）

美國駐中大使伯恩斯及中國駐美大使謝鋒 今天同時提及美中關係。伯恩斯說，中國需為美企提供公平營商環境，美方也不會放棄台海和平穩定等價值觀；謝鋒則說，對話（拜習會）前要營造良好氣氛，「東道主」不能製造新事端和障礙。

香港 電台報導，伯恩斯（Nicholas Burns）在中美交流基金會舉辦的「香港中美論壇」以視訊致詞指出，目前美中關係相比6個月前更穩定，兩國政府也有更好的溝通，但雙方仍存在分歧和競爭。而美中關係一向複雜，穩定的美中關係對雙方以及全球都很重要。

伯恩斯表示，美方期望美中貿易關係持續，且無意尋求美中兩大經濟體脫勾。但美國同時也正就中國的貿易政策「去風險化」，並從COVID-19疫情中認識到，美國需要保障關鍵礦產及其他原物料的供應鏈，且避免美國的夥伴受到經濟壓迫。

他並強調，中國需要進一步開放市場，為美國企業提供公平的營商環境。美方也不會放棄自己的價值觀，包括堅持南海航行自由、台灣海峽的和平穩定等。

根據報導，謝鋒同在這場論壇以視訊致詞說，過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，陷入「建交以來最低谷」，要求制止中美關係螺旋式下滑的呼聲也越來越強烈。近來，中美關係出現止跌趨穩的積極跡象，重中之重是要找到中美兩個大國在新時期的正確相處之道。

謝鋒又說，雙方當務之急，是要朝著實現舊金山 元首會晤（拜習會）的目標共同努力，「排除干擾、營造氣氛、創造條件」。

他聲稱，要通往舊金山，需要落實2022年兩國元首峇里島會晤共識，將拜登總統（Joe Biden）「不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不支持台獨，不支持『兩個中國』或『一中一台』，無意尋求與中國『脫鈎』，無意阻撓中國經濟發展」等表態落到實處。

謝鋒說，對話前要營造良好氣氛，「東道主要盡地主之誼，不能製造新事端和障礙，不能說一套、做一套」，需要雙方相向而行，用行動排除干擾、管控分歧，「不越軌、不玩火、不折騰」，按照「一個中國原則」與「中美三個聯合公報」妥善處理台灣等「重要敏感問題」，以誠意加強對話，展開合作。