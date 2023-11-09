稱澤倫斯基是「納粹」？拉馬斯瓦米競選團隊澄清

共和黨總統參選人拉馬斯瓦米在第三場總統初選辯論中針對烏克蘭的發言引發爭議。(美聯社)

共和黨8日在佛州邁阿密舉辦第三場總統初選辯論時，企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）似乎稱烏克蘭 總統澤倫斯基 是「納粹 」，競選團隊則在事後試圖澄清。

國會山莊網站報導，向來強烈批評烏克蘭的拉馬斯瓦米，當時對基輔當局進行全面抨擊，列舉了好幾個他認為基輔當局「不民主」之處，直指「烏克蘭不是民主典範」。

拉馬斯瓦米說，「這個國家查禁了11個反對黨，把所有媒體併入一個國營電視媒體部門，這不是民主」，又指澤倫斯基政府威脅「除非美國交出更多錢，否則今年不會舉行選舉，這不是民主」。

拉馬斯瓦米接著說道，他們「讚揚隊伍裡的一個納粹，一個穿著工裝褲的喜劇演員，這個人叫澤倫斯基，在他們自己的隊伍裡面這麼做，這不是民主」。

Here's what Vivek Ramaswamy said about Zelensky and Ukraine:



"It has celebrated a Nazi in its ranks -- the comedian in cargo pants, a man called Zelensky -- doing it in their own ranks. That is not democratic." pic.twitter.com/D65SzJgKPu — Justin Baragona (@justinbaragona) November 9, 2023

拉馬斯瓦米競選團隊後來告訴各家媒體，他當時並沒有打算提到澤倫斯基，而是要談加拿大國會9月底發生的誤讚烏克蘭二戰納粹老兵事件。

拉馬斯瓦米競選團隊的發言人也承認，如果沒有來龍去脈，這番話很容易被誤解，「他講話很快，語氣有點搖擺不定」。

根據此前新聞，澤倫斯基當時到訪加拿大國會與發表演說，下議院議長羅塔介紹了一位烏克蘭二戰退伍軍人，讚揚他是兩國的「英雄」，總理杜魯多在內的眾人兩度起立鼓掌，但猶太團體隨即踢爆他是納粹武裝黨衛軍成員，導致羅塔最終因朝野圍剿而引咎下台。