稱澤倫斯基是「納粹」？拉馬斯瓦米競選團隊澄清

共和黨8日在佛州邁阿密舉辦第三場總統初選辯論時,企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)似乎稱烏克蘭 總統澤倫斯基 是「納粹 」,競選團隊則在事後試圖澄清。

國會山莊網站報導,向來強烈批評烏克蘭的拉馬斯瓦米,當時對基輔當局進行全面抨擊,列舉了好幾個他認為基輔當局「不民主」之處,直指「烏克蘭不是民主典範」。

拉馬斯瓦米說,「這個國家查禁了11個反對黨,把所有媒體併入一個國營電視媒體部門,這不是民主」,又指澤倫斯基政府威脅「除非美國交出更多錢,否則今年不會舉行選舉,這不是民主」。

拉馬斯瓦米接著說道,他們「讚揚隊伍裡的一個納粹,一個穿著工裝褲的喜劇演員,這個人叫澤倫斯基,在他們自己的隊伍裡面這麼做,這不是民主」。

Here's what Vivek Ramaswamy said about Zelensky and Ukraine:



"It has celebrated a Nazi in its ranks -- the comedian in cargo pants, a man called Zelensky -- doing it in their own ranks. That is not democratic." pic.twitter.com/D65SzJgKPu