稱澤倫斯基是「納粹」？拉馬斯瓦米競選團隊澄清
共和黨8日在佛州邁阿密舉辦第三場總統初選辯論時，企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）似乎稱烏克蘭總統澤倫斯基是「納粹」，競選團隊則在事後試圖澄清。
國會山莊網站報導，向來強烈批評烏克蘭的拉馬斯瓦米，當時對基輔當局進行全面抨擊，列舉了好幾個他認為基輔當局「不民主」之處，直指「烏克蘭不是民主典範」。
拉馬斯瓦米說，「這個國家查禁了11個反對黨，把所有媒體併入一個國營電視媒體部門，這不是民主」，又指澤倫斯基政府威脅「除非美國交出更多錢，否則今年不會舉行選舉，這不是民主」。
拉馬斯瓦米接著說道，他們「讚揚隊伍裡的一個納粹，一個穿著工裝褲的喜劇演員，這個人叫澤倫斯基，在他們自己的隊伍裡面這麼做，這不是民主」。
Here's what Vivek Ramaswamy said about Zelensky and Ukraine:— Justin Baragona (@justinbaragona) November 9, 2023
"It has celebrated a Nazi in its ranks -- the comedian in cargo pants, a man called Zelensky -- doing it in their own ranks. That is not democratic." pic.twitter.com/D65SzJgKPu
拉馬斯瓦米競選團隊後來告訴各家媒體，他當時並沒有打算提到澤倫斯基，而是要談加拿大國會9月底發生的誤讚烏克蘭二戰納粹老兵事件。
拉馬斯瓦米競選團隊的發言人也承認，如果沒有來龍去脈，這番話很容易被誤解，「他講話很快，語氣有點搖擺不定」。
根據此前新聞，澤倫斯基當時到訪加拿大國會與發表演說，下議院議長羅塔介紹了一位烏克蘭二戰退伍軍人，讚揚他是兩國的「英雄」，總理杜魯多在內的眾人兩度起立鼓掌，但猶太團體隨即踢爆他是納粹武裝黨衛軍成員，導致羅塔最終因朝野圍剿而引咎下台。
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