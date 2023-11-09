美國駐華大使伯恩斯：美中關係較半年前穩定

伯恩斯說，美中關係較半年前穩定。（Getty Images）

隨「拜習會」預計下周在舊金山 APEC峰會期間登場，中美正展開各領域的接觸、磋商，在9日舉辦的「香港 中美論壇2023」上，美國駐華大使伯恩斯透過影片致辭表示，當下的美中關係相較於半年前更加穩定，兩國政府之間的溝通也越來越好，但他也稱，這並不意味著美中不存在競爭，也不意味著美中沒有重大分歧。

據中新社，「香港中美論壇2023」9日在香港舉行，本屆論壇的主題為「變局與進展」，伯恩斯透過影片發表致辭，強調在即將迎來中美建交45周年之際，穩定的雙邊關係對兩國乃至全球社會都至關重要。

伯恩斯說，當下的美中關係相較於半年前更加穩定，兩國政府間的溝通也越來越好。不過，他也說，這並不意味著美中之間不存在競爭，也不意味著美中之間沒有重大分歧，因為分歧仍存在。

但伯恩斯接著表示，這確實意味著美中兩國聯繫更緊密， 更有能力負責任地處理兩國之間的分歧，「這就是兩國關係的進步」。他還引用美國財政部 長葉倫的話說，和中國脫鉤是災難性的，有違美國的國家利益，希望看到美國在華企業取得成功。

伯恩斯還稱，美國成立了一些新的雙邊工作小組，就經濟問題進行溝通，解決美中分歧。這些工作小組將重點放在能取得實際進展、高度優先的經濟議題上。

伯恩斯也提到，美方和中國接觸，希望在氣候、全球健康、食品安全和禁毒等其他議題也取得成效，這是兩國領導人在峇里島會晤時確定的、全球關切的問題，也是兩國應該共同努力的領域。

伯恩斯還說，兩國需要建立更多的民間聯繫，需要更多的直飛航班，這些聯繫對兩國的關係至關重要。

據中國民航局訊息，自9日起，中美間定期直飛客運航班再次增班，於2023年冬至2024春航季，預計從目前每周48班增至70班，雙方航司各增至35班。