辯論扯對手女兒 這名共和黨總統參選人被罵「人渣」

美國駐聯合國前大使海理（左）8日在邁阿密美國共和黨第三場總統初選辯論，斥責企業家拉馬斯瓦米（右）是「人渣」。（路透）

共和黨 8日晚間在佛州 邁阿密舉辦第三場總統初選辯論，美國駐聯合國前大使海理（Nikki Haley）跟企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在台上激烈交鋒，拉馬斯瓦米扯到海理的女兒，讓海理當場斥責對方是「人渣」。

影片來源：YouTube MSNBC

華盛頓郵報報導，拉馬斯瓦米一度稱TikTok 是「中國來的數位芬太尼」，卻在年初加入，並且一直用TikTok吸引年輕選民。辯論主持人向他提問，如果他自己就是活躍用戶的話，如何能夠禁止TikTok。對此，拉馬斯瓦米先表示自己想要「嘲笑海理為什麼不回答你的問題，這和她的家人有關」。

拉馬斯瓦米接著說，海理上次辯論取笑他加入了TikTok，「而她自己的女兒其實用這款app很久了，所以妳可能要先管好妳的家人」。

從現場影片可見，拉馬斯瓦米這番話引發台下許多觀眾不滿，噓聲音量之大，幾乎淹沒正在解釋TikTok對觸及年輕世代美國人很重要的拉馬斯瓦米。

拉馬斯瓦米與海理投身共和黨初選後，在三場辯論時多次衝突，但這是拉馬斯瓦米首度把海理的家人當成箭靶，一肚子火的海理立刻插嘴，警告他別把自己25歲女兒扯進來，「別用你的聲音提到我女兒，你是個人渣」。