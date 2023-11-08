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2024年多國大選防操控 臉書與IG將註明AI生成政治廣告

中央社洛杉磯8日綜合外電報導
社群媒體巨擘臉書母公司Meta Platforms今天宣布，旗下臉書及Instagram將要求平台上政治廣告披露是否使用人工智慧（AI）生成。路透
社群媒體巨擘臉書母公司Meta Platforms今天宣布，旗下臉書及Instagram將要求平台上政治廣告披露是否使用人工智慧（AI）生成。路透

社群媒體巨擘臉書母公司Meta Platforms今天宣布，旗下臉書及Instagram將要求平台上政治廣告披露是否使用人工智慧（AI）生成。

美聯社報導，美國不是唯一明年舉行重大選舉的國家，包括墨西哥、南非、烏克蘭、台灣及巴基斯坦等國家也預定舉行全國性大選。

根據Meta新政策，當用戶點擊廣告時，披露使用AI的標籤將出現在用戶螢幕上。該規定將於明年1月1日生效，全球範圍內皆適用。

Meta新政策將涵蓋任何有關社會問題、選舉或政治候選人的廣告，包括使用AI修改的真實人物或事件圖像。較適度地使用該技術，例如調整影像大小，或使影像更清晰，將無需披露。

AI新程式的開發使得快速生成逼真音訊、圖像、影片比以往更容易。如果落入壞人之手，這項技術恐被用來製作候選人的造假影片，或是產生選舉詐欺或投票場所暴力的可怕圖像。

除此之外，當受到社群媒體上的強大演算法所影響，這些假訊息可能會以前所未有的規模，誤導及迷惑選民。

美國已出現AI生成的政治廣告。今年4月，共和黨全國委員會（RNC）發布了一則全由AI生成的廣告，意圖展示現任民主黨籍總統拜登連任後的未來。

這則廣告使用偽造的逼真照片，顯示商家店面被木板封了起來，街上出現武裝軍事巡邏隊，以及移民潮導致恐慌。這則廣告已被標示，告知點閱者這是使用AI生成。

AI 社群媒體 臉書

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