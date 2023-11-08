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報導華裔科學家遭調查…女記者拒透露消息來源 恐負刑責

記者顏伶如／即時報導
(Getty Images)
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現任哥倫比亞廣播公司(CBS)資深調查採訪記者凱薩琳‧賀瑞吉(Catherine Herridge)2017年任職福斯新聞網(Fox News)期間，在系列報導中梯披露華裔科學家陳燕平(Yanping Chen)遭受聯邦調查局(FBI)調查，報導內容引發爭議。聯邦法院法官下令賀瑞吉必須公布採訪時的消息來源，但賀瑞吉拒絕配合，接下來可能面臨藐視法院刑責。

2001年入籍成為美國公民的陳燕平，1998年在維吉尼亞州阿靈頓創立管理與技術大學(University of Management and Technology)，為在職成年人提供大學、研究生教育，20年來已有1萬2000名學生獲得學位。

聯邦調查局經過6年調查，2016年告知陳燕平一切清白，不會提出任何指控。但聯邦機關卻違反調查保密條款，將消息洩露給賀瑞吉。陳燕平2018年對聯邦調查局、司法部、國防部、國土安全部等機關提告侵犯隱私，賀瑞吉與福斯新聞網則都接到傳票

美國有線電視新聞網(CNN)8日報導，根據7日解密的法院紀錄，賀瑞吉今年9月26日提供審前宣誓供證(deposition)時，拒絕透露2017年報導的消息來源；賀瑞吉數十次被問到消息來源為何，一律不願回答。

賀瑞吉明顯違反華府特區聯邦區域法院法官庫柏(Christopher Cooper)今年8月下達必須公布消息來源的命令。

賀瑞吉與福斯新聞網曾以美國憲法第一修正案保障新聞自由為由，雙雙請求法院駁回傳票，但被庫柏拒絕。

庫柏在裁決中說，陳燕平追查洩密證據的重要性，在這起案件中超過賀瑞吉的第一修正案權利。

陳燕平委任律師已向法院提出動議，要求對賀瑞吉拒絕配合法官命令做出懲處。

傳票 維吉尼亞州 華府特區

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