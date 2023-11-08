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保護墮胎權 是否為民主黨所向披靡的銀色子彈？

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保護墮胎權 是否為民主黨所向披靡的銀色子彈？

記者顏伶如／即時報導
華盛頓郵報分析，即使墮胎權不是公投提案，候選人立場仍然影響選民投票傾向。圖為俄亥俄州選民在投票。（Getty Images）
華盛頓郵報分析，即使墮胎權不是公投提案，候選人立場仍然影響選民投票傾向。圖為俄亥俄州選民在投票。（Getty Images）

俄亥俄州選民通過婦女墮胎權納入州憲保障的公投提案，華盛頓郵報分析，從7日多州地方普選結果可以看出，即使墮胎權不是公投提案，候選人立場仍然影響選民投票傾向；捍衛墮胎權倡議讓民主黨確實加分不少。

報導指出，以共和黨籍維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)為例，反墮胎的共和黨強硬派在2022年期中選舉遭逢挫敗之後，楊京與維吉尼亞州共和黨部改為支持禁止妊娠15周以上墮胎。相較於禁止妊娠6周以上墮胎的嚴格禁令，維州共和黨陣營拋出新提議已有放寬，但從這次地方選舉結果看來，並未獲得選民認同。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)爭取連任，面臨對手是獲得川普背書的共和黨籍州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)。卡麥隆是堅決反墮胎的強硬派，曾經支持肯州全面禁止墮胎，不允許有例外，但稍後又改口稱同意有豁免條款。

華盛頓郵報報導，面對來勢洶洶的卡麥隆，貝希爾在選前倒數時刻推出具有高度說服力的選舉廣告，請來童年時期曾遭性侵的倖存者現身說法，批評卡麥隆的反墮胎主張。

根據紐約時報開票統計，8日早晨已完成95%選票計票，貝希爾得票率52.5%，可望成功連任，卡麥隆得票率則為47.5%。

華盛頓郵報分析，肯塔基州是共和黨占優勢的「紅州」，貝希爾在連任選舉當中主打保護墮胎權，竟然連任成功，如此個例只會在「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻後的大環境底下出現。

另外，在賓州高等法院選舉中，民主黨陣營同樣主張保護墮胎權而勝選。華盛頓郵報分析，選舉結果雖然不至於影響法院立場，卻與另一個搖擺州威斯康辛州今年稍早高等法院選舉出現狀況極為類似。

報導指出，保護墮胎權是否為民主黨所向披靡的「銀色子彈」(silver bullet)仍有待觀察，但共和黨因反墮胎而在選舉接連受挫，或許應該思考如何調整策略。

墮胎 共和黨 民主黨

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