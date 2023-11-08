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馬斯克要如何把晶片植入人腦中？他揭露細節 數千人願受試

編譯葉亭均／即時報導
馬斯克與他的神經科學新創公司Neuralink標誌。（路透）
馬斯克與他的神經科學新創公司Neuralink標誌。（路透）

馬斯克旗下的神經科學新創公司Neuralink正在為人類大腦植入晶片的首個臨床試驗尋找志願者，據傳已有數千人表達有意願接受試驗。

根據彭博資訊資深科技記者、也是馬斯克傳記作者范思（Ashlee Vance）的最新報導，數千人已表達有意接受Neuralink的大腦晶片植入。

范思的報導指出，Neuralink還沒有將晶片植入人腦中，但目標在明年對11人進行手術，並且在2030年前執行超過2.2萬例。范思表示，他在過去三年內，十度參訪Neuralink公司設施。

今年稍早，美國食品藥物管理局（FDA）核准Neuralink展開人體試驗，馬斯克形容該公司植入大腦的晶片是「頭骨中的 Fitbit」。根據路透報導，FDA今年3月曾拒絕了Neuralink的人體測試申請，理由是安全疑慮，包括連接到大腦晶片的電線可能在受試者的頭部內移動，或是晶片可能有過熱的疑慮。

接著到了9月，Neuralink開始為其首度的人體試驗招募受試者。該公司在部落格貼文表示，正尋找因脊髓損傷或肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）而四肢癱瘓的人。Neuralink最終希望製造出一種裝置，能夠在人類和機器之間建立同步關係，讓人們可利用想法來發送訊息或玩遊戲。不過該公司首先的目標是協助神經系統疾病患者。

根據范思的報導，受試者必須同意讓外科醫生切除一塊頭骨，以便讓機器人把一套電極和超細電線接入大腦。當機器人完成工作後，失去頭蓋骨的部分將被覆上一塊25美分硬幣大小的電腦晶片，這塊晶片要留在那個地方好幾年。其目的是分析和讀取受試者的腦活動，然後將訊息以無線傳輸的方式送至附近的筆電或平板電腦。

出於試驗目的，理想候選人是年齡40歲以下四肢癱瘓的成年人。Neuralink會將植入物植入受試者前運動皮層的手旋鈕區域（該區域控制手掌、手腕和前臂），目標是證明裝置可以安全地從患者大腦的這一部分收集有用的數據。這是Neuralink努力將人的思想轉化為電腦可以理解的一系列命令的關鍵一步。

范思說，儘管有數千人表達有意願接受Neuralink的腦植入物，但該公司仍在尋求第一位志願者，或是「願意讓外科醫生切除一塊頭骨、以便讓一個大型機器人能將一系列電極和超細電線接入大腦中的人」。

范思說，外科醫生需要「幾個小時」才能完成把頭骨切除的手術，接著機器人要花25分鐘把裝置和64根超細電線植入腦中。這個裝置將取代已被移除的頭骨。萬思說，這些電線很細，大約是人類一個頭髮寬度的十四分之一。

Neuralink已利用機器人對包括豬和猴子在內的動物，進行了155次植入手術。

Neuralink的發言人並未回覆置評請求。

晶片 馬斯克 FDA

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