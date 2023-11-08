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地方選舉／民主黨拿下維州參、眾議會 楊京恐成跛腳州長

編譯潘勛／綜合7日電
民主黨掌控維州州議會，州長楊京很多保守派施政構想制定為州法，恐無法過關。(美聯社)
民主黨掌控維州州議會，州長楊京很多保守派施政構想制定為州法，恐無法過關。(美聯社)

非期中選舉、非總統大選年的2023年數州州長及地方選舉中，民主黨斬獲幾項重大勝利；俄亥俄選民決定讓墮胎權寫入州憲，民主黨籍肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)連任成功；在紐約時報及錫耶納學院(Sienna College)民調指拜登連任機率岌岌可危的新聞傳出翌日，狠狠打臉民調結果。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，截至東岸時間7日深夜11時30分，92%俄亥俄州選票已經算出，「贊成」墮胎權寫入州憲的選票，比起「反對」票要多40多萬張。肯塔基州州長選舉方面，91%選票已開出，貝希爾以約6萬6000票的幅度，領先共和黨候選人、州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)。

在維吉尼亞州，美聯社報導民主黨將繼續掌控州參議會，另已翻轉州眾議會。共和黨籍的維州州長楊京(Glenn Youngkin)一直努力想維持共和黨在州眾議會裡的多數，還想翻盤州參議會，他的政治行動委員會在選前幾周籌了幾百萬元，想提振州共和黨的選情。

民主黨掌控維州州議會，楊京想把他很多保守派施政構想制定為州法，就無法過關。

哥倫比亞廣播公司新聞網預測，密西西比州長瑞維斯(Tate Reeves)可望連任成功，讓共和黨取得一勝。

共和黨 民主黨 民調

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