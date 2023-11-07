中美軍控磋商談核控？中國專家：美為自編核三體夢魘所擾

中美6日起在華盛頓商討控制核武器議題，但中國軍事專家郭曉兵表示，中美軍控磋商非核軍控談判。圖為中國東風彈道飛彈。（美聯社）

華爾街 日報報導，中美雙方6日起在華盛頓「罕見」舉行「核軍控談判」。對此，中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵在環球時報撰文強調，中美之間各個層級關於軍控和防擴散的磋商、對話並不罕見，而這類磋商也並非核裁軍談判。

郭曉兵表示，本世紀初，中美兩國就開始舉行副外長級戰略安全、多邊軍控和防擴散磋商，2003年之後成為定期機制。而這次中美軍控與防擴散磋商主要是按中共中央政治局委員、外交部長王毅 訪美期間與國務卿布林肯達成的共識舉行，是兩國外交部門之間的司局級工作對話，「沒必要對此大驚小怪」。

郭曉兵稱，磋商是交換意見，以增進了解，消除誤會，加強互信；而談判則是有一套法遵的程序，目的是解決爭端。目前美俄核武佔全球武庫規模九成以上，炒作「美俄中三邊軍控」與鼓吹中美核軍控談判很不現實。

此外，郭曉兵認為，美國為自身所編織的「核三體」夢魘所困擾，擔心到了2030年代將面臨中俄兩個勢均力敵的核對手，隨之開始擴大核武等，這又將加劇國與國之間已有的安全困境。

中國外交部發言人汪文斌6日稱，中美近日將在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，雙方將就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題進行對話交流。

美國國務院 談及該對話的聲明指出，「美國不斷呼籲中國實質性地參與軍控問題並降低戰略風險。這種接觸是美國負責任地管理美中關係，並確保競爭不會演變成衝突的努力的延續。」

美國之音報導，挪威國防研究所國際安全中心主任辛姆（Henrik Stålhane Hiim）認為，雙方可能會討論的議題包括提高核戰略思想（nuclear doctrines）的透明度和危機溝通（on crisis communication）。但認為在中國長期軍控下，對會談不應抱有太高期望。

中山大學中國國防和外交政策研究學者德賽（Suyash Desai）認為，雖然中國並未表明這次核對話將導致啟動核軍控談判，但是可能會為未來的許多此類會議打開大門。

《華爾街日報》近日報導，這次會談將是自歐巴馬政府以來美中官方首次討論該議題，雙方將重點討論如何降低誤判風險。美國希望瞭解中國的核擴張、核戰略思想以及戰略穩定概念，尋求避免同中俄發生會破壞穩定的三方軍備競賽。