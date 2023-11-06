英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助

華爾街日報6日報導，英特爾（Intel）在爭取國防晶片委製方面，取得領先。（路透）

華爾街 日報（WSJ）周一引述未具名知情人士報導，英特爾（Intel）成為可能獲得美國政府數十億美元資助的主要候選公司，這些資助款項將用於確保美國軍事和情報應用微晶片 製造設施的安全。消息來源說，尚未公開的這些設施，將被明確指定為「安全隔離區」（secure enclave），目的是在降低美國軍方對自東亞、尤其是台灣進口晶片的依賴。有人認為，台灣容易遭到中國入侵。

消息人士表示，美國拜登政府去年通過規模530億美元的晶片法（Chips Act），依該法案獲得資助的晶片製造，至少有一部分會在英特爾位於亞利桑那州的廠區進行。

美國政府的規畫，顯示華府深度介入民營事業的意願，希望藉以確保日益被視為地緣政治力量和軍事實力支點的晶片供應。晶片在人工智慧（AI）、間諜活動和網路戰中至關重要，在尖端噴射戰鬥機、導彈和其他先進武器中，也占有突出地位。

多位知情人士告訴華爾街日報，拜登政府尚未確定將提供的資金的確切數額。「安全隔離區」裡的晶片製造設施建構，可能耗資30億美元至40億美元，資金將來自晶片法所授權的390億美元生產補助金。

提高美國國內晶片供應的穩定，是美國通過晶片法案的核心目標之一，美國商務部 長雷蒙多今年稍早描述這是為一項國家安全投資。根據華爾街日報看到的一份文件，美國國防部今年夏天與商務部簽署了一份協議，該協議讓國防部能夠了解晶片項目資助計畫的細節。

熟悉內情人士透露，商務部、國家情報總監辦公室和國防部的官員，正與英特爾就該確保製造供應進行談判，尚未做出最終決定。

華爾街日報認為，英特爾可能是晶片法的最大受益者。除了安全隔離區設施外，該公司也是爭取數十億美元撥款補助的有力競爭者。這些政府撥款，將用於資助英特爾在美國俄亥俄州和亞利桑那州的新工廠建設。英特爾執行長基辛格與其他科技界領袖，已經與雷蒙多舉行過多次會議。

華爾街日報向英特爾查證時，英特爾不就安全隔離區置評，商務部發言人也不予置評。國防部發言人則將問題轉給商務部。