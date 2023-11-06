英特爾降低軍用晶片對台依賴 可望享數十億美元政府補助
華爾街日報（WSJ）周一引述未具名知情人士報導，英特爾（Intel）成為可能獲得美國政府數十億美元資助的主要候選公司，這些資助款項將用於確保美國軍事和情報應用微晶片製造設施的安全。消息來源說，尚未公開的這些設施，將被明確指定為「安全隔離區」（secure enclave），目的是在降低美國軍方對自東亞、尤其是台灣進口晶片的依賴。有人認為，台灣容易遭到中國入侵。
消息人士表示，美國拜登政府去年通過規模530億美元的晶片法（Chips Act），依該法案獲得資助的晶片製造，至少有一部分會在英特爾位於亞利桑那州的廠區進行。
美國政府的規畫，顯示華府深度介入民營事業的意願，希望藉以確保日益被視為地緣政治力量和軍事實力支點的晶片供應。晶片在人工智慧（AI）、間諜活動和網路戰中至關重要，在尖端噴射戰鬥機、導彈和其他先進武器中，也占有突出地位。
多位知情人士告訴華爾街日報，拜登政府尚未確定將提供的資金的確切數額。「安全隔離區」裡的晶片製造設施建構，可能耗資30億美元至40億美元，資金將來自晶片法所授權的390億美元生產補助金。
提高美國國內晶片供應的穩定，是美國通過晶片法案的核心目標之一，美國商務部長雷蒙多今年稍早描述這是為一項國家安全投資。根據華爾街日報看到的一份文件，美國國防部今年夏天與商務部簽署了一份協議，該協議讓國防部能夠了解晶片項目資助計畫的細節。
熟悉內情人士透露，商務部、國家情報總監辦公室和國防部的官員，正與英特爾就該確保製造供應進行談判，尚未做出最終決定。
華爾街日報認為，英特爾可能是晶片法的最大受益者。除了安全隔離區設施外，該公司也是爭取數十億美元撥款補助的有力競爭者。這些政府撥款，將用於資助英特爾在美國俄亥俄州和亞利桑那州的新工廠建設。英特爾執行長基辛格與其他科技界領袖，已經與雷蒙多舉行過多次會議。
華爾街日報向英特爾查證時，英特爾不就安全隔離區置評，商務部發言人也不予置評。國防部發言人則將問題轉給商務部。
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