便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

男子貼出套餐影片，卻被質疑點購菜單上最貴品項。（取自TikTok）

麥當勞 長期以來以便宜美味的形象在速食界獨占鰲頭，近日卻被質疑餐點愈賣愈貴，同樣的價格甚至與坐下來用餐的餐廳一樣昂貴。

紐約郵報報導，愛達荷州 一名男子於去年12月到麥當勞消費，他表示自己點了一份漢堡、一份大薯和一杯飲料的套餐，竟要價16元，不滿的他錄製了一則抱怨影片上傳TikTok ，當時並沒有引起太大關注。

然而，麥當勞最近報告稱其收入增加，是因菜單價格調漲的策略奏效，才讓這則TikTok影片像病毒般傳播開來，男子在影片中表示：「我知道現在有勞工短缺，工資上漲以及其他一些因素，但16美元？16美元一個漢堡，一份大薯條和一杯飲料？簡直瘋狂！」

影片引來許多對於價格感到不滿的網友留言，「公司知道他們現在可以提高價格，所以他們永遠不會降價」，並稱便宜快餐的輝煌時代已經結束。

除了抱怨聲浪，也有人質疑男子點的是一份高價位漢堡並且升級大薯，「這位兄弟點了麥當勞最昂貴的套餐，然後才來表現得好驚訝」，「這聽起來就像是那些抱怨5美元爆米花太貴的老人」。