美點名制裁49名香港官員 港保安局長：有如黑社會

針對美國多名國會議員近日提案制制裁49位香港官員與法官，香港保安局長鄧炳強批評其行徑「有如黑社會」。（中通社）

美國多名國會議員近日提出跨黨派法案《香港 制裁法》，點名制裁49位香港官員和法官。對此，香港保安局長鄧炳強5日在香港商業電台節目中批評，美國政客為自身利益恐嚇香港獨立司法權，其行為「有如黑社會」。他強調，香港不會受此影響，將繼續捍衛自由和司法獨立。

據美國之音報導，多位美國國會參眾兩院議員推出這項跨黨派法案，目的是追究侵犯人權的香港官員的責任，希望透過立法措施向面臨北京 《國家安全法》審查的港人表達支持。

該法案列舉了49位香港官員，要求美國總統依據美國現有法令，對這些香港官員作出是否應該進行制裁的評估。遭點名的香港官員包括：律政司長林定國、國家安全委員會秘書長區志光、警衛處處長蕭澤頤、香港高等法院原訟法庭法官杜麗冰、香港裁判法院總裁判官蘇惠德等49人。多位被點名的法官為被委任為港版國安法 的指定法官。

來自加州的共和黨聯邦眾議員金映玉表示，如果該法案獲得通過，將允許美國行政當局「採取強有力和果斷的行動，支持熱愛自由的香港人民，並追究侵犯人權的香港官員的責任」。

金映玉上周四在一份書面聲明中並提到，「很不幸的，黎智英一案正是北京利用《國家安全法》對香港人進行控制的最新例證」。

港版國家安全法於2020年6月底實施後，美國《香港自治法》隨即在同年7月中生效。時任美國總統川普後依據《香港人權與民主法》和《香港自治法》簽署行政命令，終止香港的特殊地位，將其與中國同等對待。

2020年8月7日，美國財政部宣布對11名侵犯人權和損害香港自治的中港官員進行制裁，包括時任香港特首林鄭月娥及現任香港特首李家超，以及鄧炳強雄等人。制裁的主要理由是這些官員積極參與了港版國安法的推行，嚴厲打壓香港民主力量。

對於美國跨黨派國會議員提出將更多香港官員和法官納入制裁名單，鄧炳強周日上午在香港商業電台節目中除做出上述回應並表示，美國在零和觀念下打壓中國發展，利用香港與中國大陸制度不同，透過媒體煽動分裂，因此《基本法》23條立法必須能應對現今和未來的挑戰。