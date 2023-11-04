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控拜登支持巴勒斯坦人種族滅絕 美議員施壓停火

控拜登支持巴勒斯坦人種族滅絕 美議員施壓停火

編譯周辰陽／即時報導
美國密西根州民主黨籍聯邦眾議員特萊布，攝於10月18日。路透
美國密西根州民主黨籍聯邦眾議員特萊布，攝於10月18日。路透

美國密西根州民主黨籍聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）指控同黨的拜登總統，在以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯於加薩走廊交戰之際，支持巴勒斯坦人「種族滅絕」，並聲稱美國民眾將在2024年總統大選時記住他的行為。

華盛頓郵報與紐約時報3日報導，身為眾院唯一巴勒斯坦裔美國人的特萊布在社群媒體平台「X」（前身為推特）發布影片，同時寫道「總統先生，多數美國人民在這一點沒跟你同在」，似乎是在施壓拜登，要他支持以色列與哈瑪斯衝突停火。

特萊布上傳的影片以拜登聲明美國與以色列站在一起的講話片段為開頭，隨後剪輯了以色列空襲加薩、醫療帳篷內的流血兒童、遺體躺在廢墟之中，以及美國各地呼籲停火的示威抗議活動，特萊布本人在影片接近尾聲時揚言「2024年，我們會記住」

影片最後切換成黑底白字，用大寫英文字母寫著「拜登支持巴勒斯坦人民的種族滅絕，美國人民不會遺忘」，並且警告拜登「支持現在就停火，否則2024年別指望我們」。

影像的其中一個段落把重點放在密西根州的示威，與會者高喊「從河流到大海」。這個口號也為哈瑪斯所用，而許多猶太人把這句話視為呼籲消滅以色列。特萊布後來在「X」回覆寫道，「從河流到大海」是「對自由、人權與和睦共處理想的呼喊，而不是死亡、破壞或仇恨」，又指「我的工作和倡議始終是集中在所有人的正義和尊嚴，無論信仰或種族」。

白宮拒絕評論，特萊布辦公室與拜登競選團隊沒有立即回應置評請求。

拜登 以色列 巴勒斯坦

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