美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美國空軍部長辦公室官員以個人名義在1日刊出的文章中寫道，若解放軍犯台，估約70%台灣民眾願意留下來抵抗。照片為示意圖、攝於2021年。美聯社

美國之音（VOA）4日報導，美國空軍部長辦公室一位擔任政策參謀的台裔軍官近日以個人身分撰文分享他最近在台灣的觀察，並做出評估認為，若「台灣有事」，70%我國人民會留下來保衛家園。

據報導，中國加強施壓台灣，國際社會擔憂台海戰事可能爆發之際，我國國防能力以及國人的作戰意願，也都是備受各界矚目的議題。

出生於台灣也經常訪台的美國空軍上尉簡吉米（Jimmy Chien，譯音）是美國空軍部長辦公室的國際事務台灣-中國事務主任，為了深入瞭解台灣人民的想法，最近到台居住2個半月。他透過搭乘計程車、逛夜市，甚至是泡溫泉，與數百名台灣人交流，對象從大學生到退休 人士都有，且涵蓋各種不同階層。

華府智庫全球台灣研究中心1日發布「全球台灣簡報」（Global TaiwanBrief），簡上尉在報告中發表文章，標題為「與台灣人關於台灣防衛的對話」（Conversations with theTaiwanese about Taiwan's Defense）。但他特別註明，這是以個人名義所發表，文中看法和意見無意代表美國空軍或美國國防部。

簡上尉說，和台灣民眾交談的主要目的，是理解他們對解放軍 武力犯台的想法，以及上戰場的意願。他指出，雖然解放軍軍力不斷增強，對台施壓也持續增加，但大部分台灣民眾並不認為中國對台軍事行動是一個可能發生的情況，許多人認為，中國共產黨還有很多內部事務要解決，因此北京 不會對台動武。

他根據交談結果指出，若解放軍犯台，估約70%台灣民眾願意留下來抵抗，20%離開台灣，10%投降。他表示，台灣人民知道，若台灣有事，美軍不太可能並肩作戰，但他們希望得到美國提供非戰鬥支援的承諾和決心，尤其是在補給層面，「他們理解要維持一個島嶼補給的困難，即使有適當訓練，一旦重要物資消耗殆盡，他們能做的將極為有限。」

他還說，民眾對於美國確切能提供什麼支援，大多沒把握，多數役齡男性都說願意戰鬥到底，但前提是擁有必要訓練和裝備讓他們奮力一搏，「他們強調拒絕當砲灰，不想白白送死」。

我國為了強化後備戰力，於去年成立全民防衛動員署，也將義務役從4個月延長至1年，並增加後備軍人訓練時間。但簡上尉認為，這些改革太少也太慢。

他建議，美國或可在「台灣關係法」（TRA）附加修正條款，將美國對台灣無端遭受攻擊時給予的支持正式化，藉此減緩台灣民眾對於可能遭美國拋棄的普遍擔憂，讓台灣集中精力進行加強軍隊訓練等必要國防改革。

在訓練方面，他認為，台灣的軍隊必須專注於真實情況而非「按腳本演練」，與他談過的人形容台灣的軍事演習「猶如演戲彩排」，而不是能從其中真正得到啟發的軍事行動。

他指出，台灣的徵兵和後備制度必須徹底整改。由於義務役的時間短暫，服役期間必須格外注重戰鬥技巧訓練而非行政性質工作。一旦服完兵役成為後備軍人，所有後備人員必須進入一套持續訓練的體系，如此才能確保最大程度的地區覆蓋性和可預測性。

此外，在台灣的後備司令部已經依地區分布的情況下，他認為台灣的後備部隊訓練也應該著重於他們所處地區的防衛。就像烏克蘭的領土防衛部隊一樣，台灣也必須培育出對自己所在地區地形及複雜度有深入瞭解的戰士。

他說，台灣必須迅速著手改革，否則就會太遲。雖然多數人不認為衝突會立即發生，但台灣人民仍有相當大的戰鬥意志，而現在要看的就是領導人是否能擁抱這種精神，並為此提供最好的準備。

簡上尉在文中指出：「美國必須強化其決心，並在軍事衝突發生時展現承諾，提供更多具體支持。台灣和美國都需要一個獲得充分訓練、擁有備戰能力的台灣人口。這是台灣對抗入侵的最大遏阻，最終也將是台海穩定的最大保證。」