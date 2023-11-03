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孟山都再敗訴 加州男控除草劑致癌 獲賠3.32億

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孟山都再敗訴 加州男控除草劑致癌 獲賠3.32億

編譯周芳苑／綜合3日電
加州一名男子因使用孟山都Roundup除草劑長達數十年以致罹癌，提起訴訟後，陪審團判決他獲賠3億3200萬元。(路透)
加州一名男子因使用孟山都Roundup除草劑長達數十年以致罹癌，提起訴訟後，陪審團判決他獲賠3億3200萬元。(路透)

加州一名男子因使用孟山都Roundup除草劑長達數十年以致罹癌，提起訴訟後，陪審團3日判決孟山都賠償3億3200萬元；但孟山都母公司拜耳(Bayer)揚言上訴。

加州卡爾斯巴德(Carlsbad)57歲居民丹尼斯(Mike Dennis)在訴狀中聲稱，2020年他被診斷出罹患罕見「非霍奇金淋巴瘤」(non-Hodgkin's lymphoma)；他聲稱數十年來長期使用孟山都公司生產的Roundup除草劑，該除草劑中所含活性成份草甘膦(glyphosate)即是致癌主因。

丹尼斯的律師皮維(Adam Peavy) 指出，草甘膦具有基因毒性。透過皮膚吸收後會損害人體DNA，導致產生非霍奇金淋巴瘤。皮維還表示，近三年來丹尼斯病情緩解，但仍無法治癒，他的醫生說可能會復發。

聖地牙哥高等法院陪審團做出結論，孟山都未警告消費者關於Roundup的風險；丹尼斯因此獲得700萬元補償性賠償、外加3億2500萬元懲罰性賠償。

總部位於德國的拜耳公司表示將上訴。

拜耳發表聲明稱，本次審判中存在重大且可逆轉的法律和證據錯誤，上訴時將以強力論述和證據推翻目前毫無根據的判決。

近年來有關Roundup致癌的官司不斷。上月底，賓州一名83歲男子宣稱也是因為使用了Roundup，導致罹癌而提出訴訟，費城法庭陪審團裁定原告勝訴，可獲1億7500萬元懲罰性賠償。

➤➤➤孟山都除草劑遭控致癌 陪審團判賠83歲男1.75億

拜耳2018年以630億元收購孟山都，成為全球最大種子與農化公司。儘管拜耳迅速將孟山都品牌退出市場，仍面臨數萬起與Roundup相關的訴訟。

2020年拜耳宣布將支付109億元，一次性解決約12萬5000起索賠案，但這項請求去年遭聯邦最高法院駁回。

加州 致癌 費城

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