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還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖。（Getty Images）
示意圖。（Getty Images）

要五毛給一塊？一名美國消費者在抖音上曝光自己很意外的購物經驗。他向蘋果公司訂購4支iPhone 15 Pro Max，當收到商品時卻嚇了一大跳，因為蘋果寄來3大箱、總共有60支最新的iPhone 15 Pro Max，整整多出了比預訂的數量15倍，讓他不知如何是好，有網友則笑稱，原PO可以去開一家iPhone 15 Pro Max的快閃專賣店了。

一名美國抖音用戶「@legends_gio」PO出一則在自家拍攝的購物影片，表示原本向蘋果公司訂購4支iPhone 15 Pro Max，其中一支為1TB、另外3支則為256GB容量，分別為他自己使用和給團隊的手機，總訂購價接近3600美元；但到貨時，蘋果卻寄來整整3大箱、總共有60支最新的iPhone 15 Pro Max，且都意外被升級成1TB，商品內並沒有他原本訂購的其他3支256GB容量的手機。

男子估算，若扣除他原本支付的4支iPhone 15 Pro Max共約3600美元，賣掉這些多餘的iPhone 15 Pro Max，他將可以賺得9萬2400美元。這3大箱的iPhone 15 Pro Max共值9萬6000美元。

但據《PHONE ARENA》報導指出，若蘋果公司在寄錯且未收到款項的情況下，蘋果會要求退貨，也會有方法讓誤寄的其他蘋果手機變得無法被使用。

網友在抖音影片下方留言表示：「為什麼有錢人總是這麼幸運？、「此時就開始你自己的蘋果商店吧！」、「恭喜您的Apple iPhone 15快閃專賣店即將開幕」，但也有網友認為，若是他這麼幸運，將會選擇默默低調收下，而不會將此事公諸於世。

iPhone 抖音 Apple

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