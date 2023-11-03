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在西雅圖打拼近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密

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在西雅圖打拼事業近30年 貝佐斯宣布搬回邁阿密

記者顏伶如／即時報導
亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)。（路透）
亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)。（路透）

亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)在西雅圖打拼事業近30年，2日晚間透過社群網站Instagram發文宣布，希望跟父母住得近一些，因此決定搬回青少年時期居住的邁阿密。貝佐斯在彭博新聞(Bloomberg)全球富豪排行榜位居第三，個人淨資產約1560億元。

59歲的貝佐斯在Instagram發文裡附上一段多年前他介紹亞馬遜在西雅圖第一間辦公室的舊影片，負責掌鏡的拍攝者則是貝佐斯的父親。他指出：「從1994年在車庫創立亞馬遜以來，西雅圖就是我的家。」

他指出，住在西雅圖的時間超過住在其他地點，累積許多珍貴回憶；對於搬到邁阿密充滿期待，卻是感觸良多的決定，「西雅圖，你將永遠在我心裡占有一席之地」。

貝佐斯指出，他所創辦的太空探索公司藍源(Blue Origin)近來營運重心已逐漸轉到佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)。他也說，自己與未婚妻、前加州電視女主播羅倫‧桑切斯(Lauren Sanchez)都非常喜愛邁阿密。

兩周之前，貝佐斯在佛州邁阿密-岱德郡(Miami-Dade)素有「億萬富豪村」之稱的印度河島(Indian Creek Island)買下價值7900萬元豪宅，緊鄰的另一棟豪宅貝佐斯則在兩個月前以6800萬元買下。

貝佐斯1993年與妻子麥肯鍚‧史考特(Mackenzie Scott)結婚，1994年從紐約搬到西雅圖。兩人落腳西雅圖的同一年，貝佐斯在自家車庫創立網路書店亞馬遜網站，直到1997年才賺到人生當中的第一個百萬美元。麥肯錫‧史考特大學畢業後到紐約市找工作，貝佐斯就是面試她的主管。

2019年，貝佐斯與麥肯鍚‧史考特宣告離婚，八卦媒體則傳出他與羅倫‧桑切斯婚外情的報導。

1964年出生的貝佐斯，青少年時期與家人住在邁阿密，就讀邁阿密棕櫚樹高中(Miami Palmetto High School)，高中時期曾在當地麥當勞(McDonald's)分店打工，並參加佛羅里達大學(University of Florida)科學學生訓練計畫，高中畢業後進入普林斯頓大學(Princeton University)主修物理，後來轉系主修電子工程及電腦，1986年畢業。

貝佐斯 西雅圖 亞馬遜

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