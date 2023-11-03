全美第一州 阿拉巴馬最高院裁決 允用氮氣處決58歲囚犯

阿拉巴馬死囚史密斯，預計將被以吸入氮氣的方式處死。（美聯社）

阿拉巴馬州 最高法院1日裁決，允許該州用氮氣（nitrogen gas）處決一名58歲的囚犯。

美聯社報導稱，阿拉巴馬州最高法院1日以6：2的投票 結果批准該州總檢察長提出的對囚犯肯尼思‧尤金‧史密斯（Kenneth Eugene Smith）發出死刑執行令的請求。法院沒有具體說明本次死刑執行的方法，但阿拉巴馬州總檢察長馬歇爾（Steve Marshall）在提交的法庭文件中表示，計畫使用氮氣處決史密斯。馬歇爾表示，受害者的家人「不合理地等待了35年才看到正義得到伸張」，法院的裁決為用氮氣執行死刑「掃清了道路」。

路透報導稱，阿拉巴馬州州長發言人表示，州長辦公室尚未確定本次死刑執行的日期。該州懲教署發言人2日表示，監獄 系統「已準備好執行法院的命令」。阿拉巴馬州、俄克拉荷馬州以及密西西比州都已批准用氮氣執行死刑，1日的裁決可能使阿拉巴馬州成為第一個正式用氮氣執行死刑的州。

史密斯與另外一名男子因1988年發生的一起雇兇謀殺案被定罪，後者於2010年被處決。阿拉巴馬州去年曾嘗試用靜脈注射的方式對史密斯執行死刑，但執行程序因靜脈注射不成功而被叫停。

報導稱，氮氣占人類吸入空氣的78%，與氧氣一起吸入時是無害的。在氮氣處決過程中，囚犯只能吸入氮氣。支持者認為它是無痛的，但反對者將其比作人體實驗。史密斯的律師要求法院駁回氮氣處決的請求，稱史密斯不應該成為未經嘗試的處決方法的「測試對象」。