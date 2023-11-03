我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

全美第一州 阿拉巴馬最高院裁決 允用氮氣處決58歲囚犯

中新社／休士頓2日電
阿拉巴馬死囚史密斯，預計將被以吸入氮氣的方式處死。（美聯社）
阿拉巴馬死囚史密斯，預計將被以吸入氮氣的方式處死。（美聯社）

阿拉巴馬州最高法院1日裁決，允許該州用氮氣（nitrogen gas）處決一名58歲的囚犯。

美聯社報導稱，阿拉巴馬州最高法院1日以6：2的投票結果批准該州總檢察長提出的對囚犯肯尼思‧尤金‧史密斯（Kenneth Eugene Smith）發出死刑執行令的請求。法院沒有具體說明本次死刑執行的方法，但阿拉巴馬州總檢察長馬歇爾（Steve Marshall）在提交的法庭文件中表示，計畫使用氮氣處決史密斯。馬歇爾表示，受害者的家人「不合理地等待了35年才看到正義得到伸張」，法院的裁決為用氮氣執行死刑「掃清了道路」。

路透報導稱，阿拉巴馬州州長發言人表示，州長辦公室尚未確定本次死刑執行的日期。該州懲教署發言人2日表示，監獄系統「已準備好執行法院的命令」。阿拉巴馬州、俄克拉荷馬州以及密西西比州都已批准用氮氣執行死刑，1日的裁決可能使阿拉巴馬州成為第一個正式用氮氣執行死刑的州。

史密斯與另外一名男子因1988年發生的一起雇兇謀殺案被定罪，後者於2010年被處決。阿拉巴馬州去年曾嘗試用靜脈注射的方式對史密斯執行死刑，但執行程序因靜脈注射不成功而被叫停。

報導稱，氮氣占人類吸入空氣的78%，與氧氣一起吸入時是無害的。在氮氣處決過程中，囚犯只能吸入氮氣。支持者認為它是無痛的，但反對者將其比作人體實驗。史密斯的律師要求法院駁回氮氣處決的請求，稱史密斯不應該成為未經嘗試的處決方法的「測試對象」。

阿拉巴馬州 投票 監獄

上一則

馬斯克：所有人的工作 AI未來都能代勞

延伸閱讀

漁獵巡守細查條碼 逮到亂丟垃圾禍首

漁獵巡守細查條碼 逮到亂丟垃圾禍首
MLB／史密斯效力3隊完成個人3連霸 北美4大職運第1人

MLB／史密斯效力3隊完成個人3連霸 北美4大職運第1人
川普禁口令擱置9天 聯邦法官重申有效

川普禁口令擱置9天 聯邦法官重申有效
作證川普選後「不誠實」 梅杜斯傳獲特檢官豁免

作證川普選後「不誠實」 梅杜斯傳獲特檢官豁免

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
科羅拉多州阿斯本(Aspen)一所酒店廚房闖入一隻熊，襲擊保安。（截取自酒店監控錄像）

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

2023-10-27 13:54
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳