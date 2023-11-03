我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

新機中國銷量不佳、面臨華為競爭威脅…蘋果執行長庫克這麼說

編譯徐榆涵／即時報導
針對投資者擔憂蘋果正面臨競爭對手華為的威脅，執行長庫克堅稱，中國對其iPhone需求依然強勁。（路透）
針對投資者擔憂蘋果正面臨競爭對手華為的威脅，執行長庫克堅稱，中國對其iPhone需求依然強勁。（路透）

蘋果公司（Apple）2日公布會計年度第4季財報表示，與上年同期相較，銷售連續第4季下滑。針對投資者擔憂蘋果正面臨競爭對手華為的威脅，執行長庫克堅稱，中國對其iPhone需求依然強勁。

庫克接受路透採訪時說，「在中國，iPhone手機的銷售在9月季度創下紀錄。在中國城市，前五款最熱賣的手機型號中，iPhone就占了四款。」

庫克在與分析師的電話會議上表示，儘管整個中國智慧手機市場可能萎縮，但7月至9月期間蘋果在當地的市占似乎有所成長。

庫克並表示，雖然今年10至12月季度的銷售期少了一周，但蘋果仍然看好iPhone在今年底節日購物旺季的銷售將成長。

產業研究公司Canalys估計，由於經濟復甦疲弱，中國7至9月季度智慧手機整體銷量年減3%，但衰退的力道較前幾季放緩。Canalys並指，同一期間，iPhone手機在中國的銷量估下跌6%。

另一方面，分析師估計華為本季中國的智慧手機銷售強勁成長。儘管多年來受到美國的制裁與圍堵，華為仍在最近推出了Mate 60 Pro最新5G高階手機，該款手機因搭載中芯國際以7奈米製程生產的麒麟9000S晶片而引發高度關注，並引爆美國晶片出口禁令存在破口的爭論。

根據蘋果2日發布的財報，蘋果第4季在中國的收入整體下滑了2.5%，蘋果將之歸咎於Mac電腦和iPad銷售疲軟，庫克則表示，在考慮外匯匯率後，收入實際上是增長的。

庫克 iPhone 華為

上一則

一洲焦點／從「六人行」馬修派瑞之死 看美國社會變遷

延伸閱讀

對中國市場「充滿信心」 庫克連會國務院、工信部高官

對中國市場「充滿信心」 庫克連會國務院、工信部高官
庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計

庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計
庫克參訪立訊 樂見共生關係

庫克參訪立訊 樂見共生關係
中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
派翠克‧戴。(布魯姆郡警長辦公室發布)

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

2023-11-01 10:36
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

2023-11-01 15:59
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
科羅拉多州阿斯本(Aspen)一所酒店廚房闖入一隻熊，襲擊保安。（截取自酒店監控錄像）

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

2023-10-27 13:54
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
法媒：雷根、卡爾文森號夾擊 山東艦急呼6艦馳援

法媒：雷根、卡爾文森號夾擊 山東艦急呼6艦馳援
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼