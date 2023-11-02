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強迫症洗手洗到流血 她靠「大腦植入物」成功抑制發作

聯合新聞網／ 即時報導
一名女子過去飽受強迫症及癲癇所苦，有時甚至還會洗手洗到流血，不過這一切靠著她在大腦植入特殊刺激物後得到緩解。圖為示意圖。(本報資料照片)
一名女子過去飽受強迫症及癲癇所苦，有時甚至還會洗手洗到流血，不過這一切靠著她在大腦植入特殊刺激物後得到緩解。圖為示意圖。(本報資料照片)

紐約一名女子過去飽受強迫症及癲癇所苦，有時甚至還會洗手洗到流血，不過這一切靠著她在大腦植入特殊刺激物後得到緩解。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的皮爾森（Amber Pearson）之前的強迫症非常嚴重，只要清醒的時間就會反覆出現各種症狀。她會洗手洗到流血、不停檢查門鎖是不是有鎖好，就連吃飯都因為擔心食物不乾淨，只能跟親友分開吃飯。不僅如此，她還患有癲癇，有時發作甚至會讓她失去意識。

四年前她為了治療癲癇，在腦中植入了一個叫做「深度腦部刺激」（deep brain stimulation）的植入物。這是加州一家名為NeuroPac研發的植入物，會收集大腦的信號，在檢測到特定的觸發情況時才會供電。雖然這個植入物一開始是為了治療皮爾森的癲癇，沒想到也能幫助她緩解強迫症。

一開始植入刺激物以後，研發團隊要求皮爾森只要每次出現強迫性的想法，就滑動頭上的磁鐵。這樣的動作是要記錄皮爾森出現強迫性想法的時間，藉此推測發作時間，並適時供電刺激大腦，阻止發作。

自從裝設植入物之後，皮爾森強迫症發作的時間從八小時縮短到一天只有30分鐘，她非常感謝研究團隊的幫助，直說自己因此重獲新生命。

加州 檢測

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