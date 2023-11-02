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APEC登場前 葉倫：不尋求美中脫鉤 沒要印太國家選邊站

記者張文馨／華盛頓即時報導
財政部長葉倫（Janet Yellen）2日發表印太政策表示，美國會加強投資，強化供應鏈安全。歐新社
財政部長葉倫（Janet Yellen）2日發表印太政策表示，美國會加強投資，強化供應鏈安全。歐新社

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將在舊金山登場，財政部長葉倫（Janet Yellen）2日發表印太政策表示，美國會加強投資，強化供應鏈安全；對於中國，美國不尋求脫鉤，也不要求印太國家選邊站，這樣的做法對全球均不利，美國無意追求涇渭分明的世界及其災難性後果。

葉倫也說，美國正在透過投資國內以及強化與盟友夥伴的聯繫，來降低和分散風險，在追求符合價值觀的願景之際，美國也尋求美中擁有健康且穩定的經濟關係。

因此，葉倫臚列對中三項目標，首先，美國對國家安全以及人權領域的捍衛不容妥協，美國使用經濟手段來捍衛國家安全的時候，會精準打擊，不會扼殺中國的經濟發展。

其次，葉倫說，美國尋求能夠嘉惠華府與北京的健康經濟關係，這表示會採取妥適手段回應中方的不公平經濟作為。

葉倫說，第三，美國希望在全球挑戰的領域與中國共同合作，例如氣候變遷和中低收入國家面臨的債務困境。

葉倫提到美中官員保持溝通的重要性，避免誤解並釐清雙方有共識和有異議的領域；她七月訪問北京時，談妥要建立的經濟與金融工作小組，到目前為止都已經開過首次會議。

針對印太，葉倫說，拜登政府致力於建立自由開放、繁榮且安全有韌性的印太區域，美國的政策優先是增加投資、強化經濟韌性及合作應對全球挑戰。

葉倫以全球半導體供應鏈為例，指越南在友岸合作扮演越來越重要的角色，除了晶片法案的投資，美國與越南9月啟動半導體合作關係，鼓勵美國企業赴越南投資測試、封裝和設計中心。

葉倫 投資 越南

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