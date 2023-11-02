帶兒子的未成年女友跨州墮胎 愛州婦女面臨綁架起訴

42歲婦女瑞秋‧史旺斯頓(右)及18歲兒子凱登‧史旺斯頓。(班諾克郡警長辦公室)

根據法院紀錄，愛達荷州 一名婦女把18歲兒子的未成年女友帶到俄勒岡州墮胎 ，但女方家長卻不知情，如今婦人與兒子分別遭到綁架、強暴重罪起訴。

住在愛達荷州波卡特洛(Pocatello)的42歲婦女瑞秋‧史旺斯頓(Rachael Swainston)及18歲兒子凱登‧史旺斯頓(Kadyn Leo Swainston)，今年6月遭到波卡特洛警方展開調查。警方接獲家長報案指出15歲女兒遭到強暴，而且被帶到俄勒岡州墮胎。

法院紀錄顯示，凱登‧史旺斯頓被起訴重罪罪名包括強暴、綁架、製造與兒童遭受性虐待有關的內容。瑞秋‧史旺斯頓被起訴的重罪罪名則有綁架、走私安非他命、攜帶毒品、藏匿重罪通緝犯等。

凱登‧史旺斯頓強暴刑責包括終身監禁，其他罪名累計最高刑責坐牢達115年、20萬罰金。瑞秋‧史旺斯頓走私安非他命最高刑責為終身監禁，如果其他罪名都被定罪則面臨最高44年有期徒刑、13萬元罰金。

波卡特洛警方指出，今年6月18日接到一名母親報案指出，15歲女兒被強暴，而且在家長不知情之下，被帶到俄勒岡州班德(Bend)墮胎。

警方指出，15歲少女8月2日接受兒童保護機構訪查時說，凱登‧史旺斯頓17歲時兩人自願發生性關係，持續交往到他年滿18歲。她說，發現自己懷孕時相當歡喜，但男友卻不高興，要求她必須墮胎。

少女對警方供稱，瑞秋‧史旺斯頓5月18日租來一輛汽車，將她與凱登‧史旺斯頓載到班德墮胎。她向警方出示墮胎診所收據。

法院紀錄顯示，警方取得搜索令之後，調閱史旺斯頓母子手機紀錄，發現兩人5月18日確實都在俄勒岡州班德。少女主動將手機檔案提供給警方，包括她與男友交往期間的性愛影片與照片。警方搜索史旺斯頓住家時，在瑞秋‧史旺斯頓房間找到40公克安非他命，發現儲藏室窩藏通緝犯。

史旺斯頓母子被捕之後移送波卡特洛班諾克郡立監獄(Bannock County Jail)，上周過堂之後具結釋放(released on own recognizance，ROR)。