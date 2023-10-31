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美理想家庭「生幾個」？半數想要2到3個孩子

編譯徐薏茹／即時報導
調查顯示，超過四成美國人認為理想的家庭應該養育三名以上子女。(Getty Images)
調查顯示，超過四成美國人認為理想的家庭應該養育三名以上子女。(Getty Images)

芝加哥大學針對美國人的社會觀點進行逾50年的「總體社會調查」(General Social Survey)顯示，1990年代中期，約三分之一的國人表示理想的家庭應該養育三名以上子女，之後抱持這一看法的受訪者比率逐漸攀升，儘管疫情後曾短暫下滑，但這一人群比率於2022年再度反彈至44%。

與此同時，認為理想家庭應該養育兩個小孩的比率從1998年的62%跌至2022年的51.7%；平均上，理想家庭的子女數目為2.5個小孩，略高於1990年代。

蓋洛普民調(Gallup)自1936年以來便調查這一問題，數據顯示當時的理想家庭規模更大，養育子女的理想數目為3.6個小孩，人們心中理想家庭規模近乎全體的轉變發生於1960年。

約翰霍普金斯大學人口統計學者艾莉森·傑米爾(Alison Gemmill)指出，基本上，許多人只是認為「如果生活一切順利美滿，擁有大一點的家庭並不壞」。

認為不生小孩最為理想的人則相當少見，德州大學研究員亞曼達·內格爾(Amanda Nagle)指出，抱持這種看法的絕大部分是認為氣候變遷「極度」危險的人群，且即使在這一人群中也很罕見。

至於為何無法擁有理想中的家庭規模？這可能是無解的問題，許多千禧世代不急著成家，他們的優先任務可能是還清學貸或存錢買房，即便結了婚，也不一定急著要小孩，最終下定決心後可能還會遇到不孕的問題，各種因素均可能成為生育計畫的阻礙。

氣候變遷 德州 疫情

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