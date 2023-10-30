拜登簽署首項AI行政命令 管控人工智慧風險

拜登簽署首項人工智慧行政命令。（Getty Images）

拜登 總統今天簽署首項人工智慧行政命令，確保風險管控和創新發展並存。據行政命令，企業公開模型前必須告知政府安全測試結果，美國政府也將簡化簽證 流程來擴充人才。

拜登簽署行政命令前表示，這是全球各個政府在人工智慧（AI ）安全、保障與信任上所採取的最重大行動。他說，有一點非常明確，就是為了實現承諾和避免風險，「我們必須管理這項技術」。

英國將在11月1日至2日召開全球AI峰會，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預計出席並發表美國對實現AI監管的願景。

拜登簽署的行政命令含括8項行動，對美國政府各部門做出具體指示，並根據7月時自15家企業取得的承諾來制定這套規範。

當中一項重要行動為發布政府的「AI安全新準則」（New Standards for AI Safety and Security），要求訓練模型的AI系統開發者，在「尚未對外發布模型之前」，必須事先與政府分享安全測試結果。

根據美國新聞網站Mashable，這項規範是針對「未來世代的AI模型」，而非已流通的工具如ChatGPT。此外，受到影響的會是「運算效能達最高門檻」的公司，一般學術研究訓練的AI系統不在此範圍。

例如，OpenAI、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等公司之後在訓練先進模型時，必須遵守此規範。

「AI安全新準則」還將針對關鍵基礎設施部門制定規範以確保公眾安全，也將設立「生物合成篩選」標準來防止AI被用來製造危險生物原料。

此外，未來運用AI生成的內容包括音訊、圖像、影片、文字將嵌入浮水印，確保民眾能分辨出哪些產品是由非人類所創建。

在行政命令當中，拜登政府也呼籲國會通過跨黨派的資料隱私立法，讓民眾、尤其是兒童受到保障。美國政府也將深入研究企業的數據政策，評估各個機構和資料仲介（Data brokers）如何蒐集和使用公眾數據。

行政命令也致力促進社會公平和公民權益，有鑑於AI演算法導致的偏見和歧視，拜登政府將為房東、聯邦福利機構和承包商制定明確規範，並解決AI在刑事司法系統中被用於判刑的問題。

在種種管控行動之外，行政命令也顧及創新發展和美國領導地位。值得注意的是，拜登指示美國政府放寬簽證標準及簡化面試和審查程序，以此來促進移民和非移民人才在美國發展，提升競爭力。

拜登表示，新簽署的行政命令是項大膽行動，但仍需要國會有所動作。

國會尚未通過重大科技立法。據華盛頓郵報指出，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）正帶領跨黨派成員小組制定AI法案，但是還需要幾個月才能公布提案，拜登預計31日與舒默和議員會面討論立法。