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馬斯克收購推特周年 紐時：有害內容增加 平台變質

中央社／舊金山27日電
馬斯克收購原名推特的社群平台X至今滿一年。（Getty Images）
馬斯克收購原名推特的社群平台X至今滿一年。（Getty Images）

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購原名推特的社群平台X至今滿一年，紐時今天引述不同研究指出，X的有害內容這段期間大幅增加，顯然與他當初接掌公司時做出的承諾背道而馳。

紐時報導，近期以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發生戰爭，過去的推特（Twitter）原是此類事件重要的資訊和辯論平台，但X上的假消息亂象，卻更加凸顯出馬斯克當家後這個平台的變化。

追蹤社群媒體的杜威廣場集團（Dewey Square Group），研究人員錢伯斯（Tim Chambers）說，關於以色列和哈瑪斯衝突的假消息在X急遽散播，跨越眾人可見的界線，這不單只是品牌重塑，「推特真的消失了」。

紐時指出，馬斯克去年收購公司後祭出各項變革是造成亂象的主因之一。

公司的變革包括解散「信任與安全委員會」、刪除媒體帳號頁面的「國家附屬」及「政府資助」標籤等政策。錢伯斯表示，平台一年來的種種改變，在以巴衝突爆發後，接受到全面壓力測試，但它顯然沒有通過考驗。

讓X成為公眾辯論中心一直是馬斯克的目標，在哈瑪斯突襲以色列的隔天，他發文向追隨者推廣2個帳號來追蹤戰爭即時訊息，那2個帳號卻以散播假訊息聞名，馬斯克招致批評後刪除文章。

衝突爆發後，歐盟官員布勒東（Thierry Breton）也推文，指出X被用來在歐盟散播假訊息，並表示X需要解決流傳於平台上的暴力和恐怖內容。

根據研究機構Reset的紀錄，平台上有166則關於反猶太主義言論的貼文，包括呼籲對猶太人採取暴力、以及否認納粹大屠殺的歷史，累計2300萬次的收看次數及48萬次的互動，許多貼文違反一些歐洲國家法律。

X的轉變也衝擊用戶，猶他大學（University of Utah）視覺神經科學教授瓊斯（Bryan William Jones）過去習慣用推特和學者聊天並尋找攝影同好，但社群內有許多朋友，因為不滿假訊息和垃圾資訊紛紛離開。

瓊斯說，因為社群的對話不如過往熱絡，加上一直看到大麻軟糖廣告讓他感到厭煩，於是他也漸漸淡出X平台。

紐時指出，平台上各種亂象使得馬斯克對X的投資蒙受損失，他今年7月表示，由於廣告收入下滑50%，加上沉重債務負擔，公司現金流仍為負值。

數據分析公司Similarweb顯示，儘管X依舊是最受歡迎的社群平台之一，今年9月時，X網站的造訪次數達到59億次，但已比去年同期減少14%。許多人說，X社群平台這一年來已經變質，公司則未回應置評請求。（編輯：高照芬）1121028

馬斯克 推特 哈瑪斯

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