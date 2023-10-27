「川普太小」商標申請案 掀美國最高法院法律戰

2016年3月3日在底特律舉行的辯論會上相互用手的大小攻訐對方，也意外引發了一場商標註冊訴訟。(Getty Images)

加州一名律師申請將調侃美國前總統川普 的「川普太小」標語作為商標印在T恤上，近來成為又一場美國最高法院法律戰的中心，探究商標法與言論自由保障的界限。

路透報導，美國專利商標局（US Patent and Trademark Office）拒絕律師埃爾斯特（Steve Elster）在2018年申請「川普太小」（Trump Too Small）商標，但遭到法院判決推翻，商標局不服提出上訴，美國最高法院預計11月1日審理聽取雙方意見。

這起事件的爭議核心，是美國憲法第一修正案對批評公眾人物的言論自由保障，是否凌駕美國專利商標局對川普權益受損的顧慮。先前美國較低層級法院的判決是持肯定觀點。

美國專利商標局將試圖說服法官維護一道1946年訂定的聯邦法律，禁止未經當事人同意在商標中使用對方名字。拜登 （Joe Biden）政府的目的是要防止川普（Donald Trump）的姓名被盜用在商品上，川普本人並未涉入這起案件。

埃爾斯特則稱說，若判決支持美國專利商標局的做法，恐怕會讓政治人物對於有關他們的言論握有不適當的控制權。

但美國專利商標局認為，像埃爾斯特申請這類商標，反而會使得特定人士被賦予某些文字的合法所有權，造成他人對政治事務的言論自由遭到限縮。

埃爾斯特之所以申請「川普太小」商標印在T恤上，構想來自川普與美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）在2016年3月共和黨總統初選辯論交鋒內容。

川普此前曾稱呼魯比歐「小馬可」（Little Marco，馬可為魯比歐名）藉以貶低他，魯比歐隨後在維吉尼亞州 的一場造勢活動上回批川普的手不符比例地小。川普於是在初選辯論中為自己手的大小辯護。

美國商標法保護能辨識商品來源的文字或符號，例如品牌名稱、標誌和廣告標語等。