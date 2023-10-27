加薩死傷飆國際壓力升 拜登轉彎支持「人道暫停」

美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登 及團隊近日對以色列 －哈瑪斯危機的立場發生明顯轉變，從原本毫無保留支持以色列，於以軍迫在眉睫的地面攻勢前轉彎，強調保護加薩 走廊巴勒斯坦平民有其必要。

拜登幕僚表示，拜登並未改變基本信念，即巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列南部發動突襲，造成1400人死亡，以色列有權且有責任自衛。

路透社報導，美國政府內外多位消息人士指出，巴勒斯坦人民死亡數飆升、被哈瑪斯劫持的人質難以解救，以及來自阿拉伯國家、歐洲盟國和美國國內日益強烈的呼聲，促使拜登團隊支持以軍的攻擊進入「人道暫停」（humanitarian pause）狀態，並且專注於對巴勒斯坦人提供援助。

白宮官員表示，立場轉變是基於加薩走廊（Gaza Strip）人道主義危機惡化的「既成事實」，以及拜登團隊「與世界各國的對話」。

與現任官員保持聯繫的前官員說，拜登和顧問們對於美國要傳達的訊息在默默拉鋸著。這名前官員表示：「我們已經看到有一點改變，從對以色列傾全力、無條件支持，變得有點微妙。」

不願意具名的美國官員表示，政府本來沒有料到巴勒斯坦傷亡人數會如此快速地增加，或是人道情勢會如此迅速地惡化。加薩衛生部今天表示，戰爭爆發以來，當地罹難人數已經高達7326人。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）中東專家米勒（Aaron David Miller）表示：「我認為因應持續演變情境的框架發生了明顯的變化，這不令人意外，如果以色列在加薩走廊發動大規模軍事行動，似乎會有更大災難迫在眉睫。」

美國政策本周轉變最快，即支持以色列停止攻擊加薩走廊，讓救援物資得以進入、民眾得以撤離。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）23日被問到國際社會作出人道暫停的要求時表示，美國希望確保「以色列擁有所需的自衛和打擊哈瑪斯的工具，以及人道援助持續進入」。

柯比和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隔天對此公開支持。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促保護平民、聯合國機構日益大聲疾呼援助物資獲准進入，華府後來改變態度。

拜登25日的談話顯露出新方向，與7日形成鮮明對比。他在記者會中表示：「不管再怎麼困難，以色列必須盡其所能保護無辜平民。」