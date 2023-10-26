緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州路易斯頓市（Lewiston）一家保齡球館和一家酒吧25日發生槍擊 案，造成18死13傷，犯嫌、陸軍後備役人員卡德（Robert Card）仍在逃，警方持續追緝中。

路易斯頓市當地時間25日晚間6時56分左右，警方接到報警電話指一家保齡球館發生槍擊事件，晚間7時8分左右，又再接到多通報警電話，稱一家酒吧燒烤店也發生槍案。

根據警方公布的槍手畫面，他身穿棕色衣服，手上拿著疑似為一支AR-15型半自動步槍，槍上看起來有個雷射瞄準器，並且攜帶大量彈匣。

截至目前，已有18人死亡、13人受傷，保齡球館中槍身亡的包括1名女性和6名男性，在酒吧燒烤店內則有8名男性中槍身亡。8名死者身分已確認，當局仍在確認另外10名死者身分。

CNN和衛報報導，現年40歲的嫌犯卡德來自鮑登鎮（Bowdoin），據信可能躲在鮑登市一座家族農舍裡，距離路易斯頓市只有幾英里。

緬因州路易斯頓市槍案釀18死，槍手、陸軍後備役人員卡德（Robert Card）仍在逃。（路透）

報導指出，根據25日晚間發給執法人員的一份州警方公告指出，卡德是一名受過軍方訓練的槍械教官，近日曾因「行為異常」被送醫評估。

陸軍向NBC證實，卡德為陸軍預備役隊員，沒有參加過戰鬥部署，但接受過廣泛訓練，包括槍械訓練和陸地導航。

陸軍發言人杜比（Bryce Dubee）說，卡德是一名石油 供應專家，於2002年12月入伍。曾獲陸軍成就勛章、兩次陸軍後備役成就勛章、人道主義服務勛章和國防服務勛章等殊榮。

卡德一名前同事向CNN說，卡德是一名熟練的槍手和戶外運動員，是陸軍後備役部隊中最好的槍手之一。

國民警衛隊發言人指出，7月時，陸軍預備役官員通報卡德「行為異常」，被送往附近的西點軍校的凱勒軍隊社區醫院（Keller Army Community Hospital）進行數周評估。

在此之前，卡德疑似出現精神健康問題，包括幻聽和威脅要向該州一個國民警衛隊基地開槍射擊。

卡德的大嫂凱蒂（Katie O'Neill）26日受訪時說，卡德並沒有長期的心理健康問題，稱「這是一個非常嚴重的事件，他不是這樣的人。」

麻州 的史蒂夫斯（Clifford Steeves）則說，他從2000年代初期就在陸軍預備役部隊認識一同服役的卡德，稱從未見過卡德有過任何令人擔憂的行為。

他表示，「他是一個非常好的人──非常安靜。他從未過度使用自己的權力，也從未對其他士兵表現出卑鄙或粗魯的態度。」

另名曾與卡德一起服役的前陸軍後備役軍人也形容卡德是個「好人」，「從未與人發生過爭執」，不記得卡德有過任何暴力行為。

緬因大學發言人表示，卡德於2001年至2004年在該校學校就讀工程技術，但肄業。