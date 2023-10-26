緬因州槍擊案警方持續緝凶 拜登下令降半旗

緬因州路易斯頓市（Lewiston）一家保齡球館和一家酒吧昨晚發生槍擊案，造成18死13傷。拜登今天也下令白宮與所有政府機關建築物降半旗，向罹難者致哀。Getty Images

緬因州 路易斯頓市（Lewiston）一家保齡球館和一家酒吧昨晚發生槍擊 案，造成18死13傷，州警今天持續搜捕被通緝的陸軍後備役人員卡德，總統拜登 則宣布降半旗表達哀悼。

路透報導，警方持逮捕令在緬因州南部擴大追緝卡德（Robert R. Card）。卡德是附近一處陸軍後備役基地的士官，執法人員說他今年夏天曾短暫待在一家精神衛生機構。

警方公告的犯罪現場照片顯示，一名蓄鬚男子身穿棕色連帽運動衫和牛仔褲，並持有一把似乎是半自動步槍的武器。

區內公立學校今天紛紛停課，警方呼籲居民待在室內。

總統拜登（Joe Biden）在聲明中呼應其他官員的說法，表示他為國內「又一起無謂且悲慘的大型槍擊案」感到悲痛，並再次呼籲國會通過禁止大容量彈匣和其他槍枝管制措施。

法新社報導，拜登今天也下令白宮與所有政府機關建築物降半旗，向罹難者致哀。

民主黨籍的緬因州州長米爾斯（Janet Mills）在記者會上表示：「這對緬因州來說是黑暗的一天。…卡德被認為持有武器且非常危險，警方建議緬因州民眾在任何情況下都不應該靠近他。」

緬因州警察局已發現一輛白色運動休旅車，他們相信卡德駕駛這輛車到路易斯頓市東南方約11公里的里斯本鎮（Lisbon），呼籲路易斯頓與里斯本的居民不要外出。

警方也要求卡德的家鄉鮑登（Bowdoin）的居民躲好。鮑登位於路易斯頓市東方約19公里。