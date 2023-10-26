華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

德國 肯普騰檢察官辦公室(Kempten public prosecutor's office)26日表示，涉嫌強暴並殺害伊利諾州 瑞柏市(Naperville)21歲劉憶佳(Eva Liu)，並把另一名女孩張凱西(Kelsey Chang，音譯，20歲)丟下深谷的密西根州 男子波林(Troy Phillip Bohling，31歲)，已被控謀殺、蓄意謀殺罪。檢察官的起訴書並揭露了波林犯案的凶殘過程。

根據法院文件，波林將劉與張誘騙到一處位置後，先將劉憶佳撲倒在地，試圖撕開她的衣服進行性行為，當張凱西前去援救時，他把張扔下陡坡，隨後繼續強姦並勒死劉憶佳，再把其屍體丟下山坡。

這起事件發生在今年6月，來自密西根州州林肯公園市的波林當場被捕。有遊客目睹了該起襲擊事件，並拍攝了波林被警方戴上手銬帶走的過程。肯普騰檢察官的文件，也披露了這起事件令人震驚的全部細節。

該文件說，波林是在一條登山小徑上遇到劉憶佳、張凱西兩人，之前他們完全不認識，而這條登山小徑上的城堡，是著名的天鵝堡，據說是迪斯尼城堡的靈感來源。

波林隨後將這兩位女孩引誘到一個有利位置，然而撲向劉憶佳將她推倒在地，接著試圖撕開她的衣服並進行性行為。當張凱西前去阻止時，波林將張女丟下陡坡，而「波林明知此舉會使她受到致命傷害。」

隨後，他強姦並勒死了劉憶佳，還把她的屍體扔下山坡，劉憶佳被丟下山谷時撞到一棵樹上，最終因傷勢過重死亡，凱爾西則頭部受傷並有擦傷。兩名年輕女孩都被送往醫院，醫生在醫院宣布劉憶佳死亡。

在調查該案的過程中，德國警方查獲了波林的筆記本電腦與手機，並在其中發現了兒童色情內容。根據德國法律，波林沒有進入抗辯過程，目前仍被羈押。

肯普騰檢察官辦公室發言人表示，波林謀殺、強姦致死、嚴重傷害未遂謀殺、持有兒童色情物品等指控，將提交給法庭。波林首次出庭日期尚未確定。